Gaby Spanic anuncia la MUERTE de su madre con triste mensaje en redes

A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz Gaby Spanic, de 46 años, anunció la muerte de su madre, la señora Norma Utrera; sin embargo, la protagonista de telenovelas decidió no revelar los detalles de esta lamentable noticia.

Y es que en su perfil de dicha plataforma, mismo que cuenta con más de 1 millón 800 mil seguidores, Gaby Spanic compartió algunas fotografías al lado de la señora Norma Utrera, las cuales acompañó con un emotivo mensaje para despedirla en el día de su muerte.

"Gracias mamá por ser una guerrera, por haber dedicado tu vida a nosotros, por enseñarnos a ser tan fuertes como tú. Me quedo con la tranquilidad que ahora estás en un mejor lugar, sólo espero que Dios también nos de la paz que necesitamos para vivir sin ti. Te amamos”, escribió la actriz.

Gaby Spanic recibe el apoyo de sus seguidores

La publicación de Gaby Spanic, quien recientemente acaba de perder una batalla legal en contra de Gustavo Adolfo Infante, se hizo acompañar de cientos de mensajes de apoyo, ánimo y amor por parte de sus fans, a los cuales se le sumaron los de sus compañeras del medio artístico como Olga Tañón y Alejandra Lazcano.

Gaby Spanic dedica emotivo mensaje a su madre para darle el último adiós.

Te puede interesar: Gaby Spanic destroza todo un set de televisión y termina lesionada

Por otro lado, recordemos que Gaby Spanic se encuentra actualmente trabajando en Hungría, país en donde está triunfando al formar parte del famoso reality show de baile 'Dancing with the Stars', razón por la cual no podría darle el último adiós a su madre.

Gaby Spanic recibió mensajes de consuelo por parte de sus fanáticos y amigos del medio del espectáculo.

Fotografías: Instagram