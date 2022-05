Gaby Spanic aconseja a madres que han sido separadas de sus hijos

Gaby Spanic es la bella actriz que está de vuelta en las telenovelas después de su participación en “Si Nos Dejan” hace unos meses y recientemente sus fans la pueden ver en el melodrama “Corazón Guerrero” en un papel, del cual expresó, se siente muy orgullosa, pues contó que muchas mujeres se podrán identificar.

Recientemente la actriz platicó un poco más a fondo de su interpretación y aprovechó para hacer una reflexión y mandar un mensaje a las mujeres, que al igual que Elisa, su personaje, están sufriendo por la ausencia de sus hijos.

La bella actriz Gaby Spanic ha dicho que ya sea porque se los arrebataron o que por distintas circunstancias tienen que estar lejos de sus hijos, ahora envía un mensaje de apoyo.

El consejo de Gaby Spanic

"Lo que les puedo decir es que hay una esperanza, una luz en el camino, que no nos podemos quedar estancadas en el mismo lugar, que tenemos que denunciar, no sentir vergüenza, no tener miedo, confiar en Dios y en nosotras mismas, buscar soluciones…”.

“Ocuparnos más que preocuparnos, no perder esa esperanza...”.

A su vez, expresó que a pesar de los malos episodios que se puedan vivir, lo mejor es buscar la solución para salir adelante, tal y como le sucede a su personaje, el cual tendrá que pasar desapercibida para poco a poco ir acercándose a sus hijos y poder recuperarlos.

"Puedes ver mejor tu solución y tus pasos a seguir, entonces yo creo que tenemos que estar conscientes de que sí podemos salir adelante, que sí podemos lograr nuestras metas, que sí podemos prepararnos, que sí debemos conocer nuestros derechos como mujeres, que sí debemos conocer nuestro propósito de vida, que sí debemos denunciar, que sí debemos confrontar la situación con madurez...", expresó la guapa actriz Gaby Spanic.

El nuevo proyecto de la actriz

Spanic también platicó que se siente muy orgullosa de que la televisora en la que trabaja esté visibilizando este tipo de problemas, que son reales y que se viven todos los días en la sociedad, por lo que espera que con estos materiales puedan ayudar a sus televidentes.

Por último, la talentosa Gaby Spanic expresó: "Qué bonito que ellos (Televisa) estén dando esta oportunidad ayudar a tantas mujeres en la televisión como en las redes sociales, fíjate como Dios es tan grande que pone todo de una manera perfecta".

