Gaby Ramírez revela que fue estafada ¡perdió casi 100 mil pesos!

Gaby Ramirez es una de las conductoras más queridas del espectáculo, por ello cuando dio a conocer la difícil situación que está pasando, todos su fans le demostraron su apoyo.

Ante las cámaras, Gaby confesó que fue estaba por unos trabajadores que le harían trabajos de remodelación en la casa de playa que tiene en México.

Estafan a Gaby Ramirez por miles de pesos

A pesar de que tenía toda la actitud de remodelar su casa que se encuentra en una de las playas más bonitas de México, la conductora Gaby Ramirez confiesa que esto le causó una mala experiencia y un desfalco de miles de pesos.

De acuerdo con una entrevista que brindó a TVNotas, la conductora relató que quería añadir nuevas tecnologías a su hogar pero cayó en las manos equivocadas y de profesionales sin escrúpulos.

Una arquitecta conocida por Gaby le recomendó contratar a un equipo de trabajadores para realizar estos trabajos de remodelación, en total estuvieron trabajando unas 20 personas entre ellos albañiles, plomeros y electricistas.

“(Para hacer el trabajo) me pidieron un adelanto de casi 50 mil pesos, y me terminaron estafando” dijo la mujer.

Al explicar, dijo que le hicieron un muy mal trabajo ya que un día se fueron de la casa sin terminar con sus labores, incluso hasta sus instrumentos se llevaron.

Al cuestionarlos sobre estas sospechosas acciones, las personas le dijeron que sólo iban a limpiar sus herramientas; sin embargo, ya no regresaron.

Además, la conductora aclaró que además de los 50 mil pesos, a diario se gastaba más de 3,000 pesos para darles comida.

“Yo no escatimaba (con la comida) les preguntaba qué querían, que si ceviche, que si lo otro… Jamás me imaginé que esto ocurriría", dijo conmocionada.

¿Demandará a los implicados en la estafa?

¿Demandará a los implicados?

Al percatarse que los trabajadores no regresaron, la conductora enseguida trató de contactarlos, sin embargo, la bloquearon del teléfono para no recibir sus llamadas; no le dieron la cara.

“Hasta les escribí que por favor volvieran y les pagaba más pero que no me dejaran las cosas mal hechas”, explicó.

Al contactar a la arquitecta que se los recomendó tampoco dio la cara por lo sucedido.

Gaby Ramirez dijo que además de los 50 mil pesos de adelanto, los “profesionales” se llevaron cintas, flexómetros, material que había comprado, unas máquinas que se llaman cuñas y un catalizador.

Debido a la situación, contrató a otro personal experto para que arreglen el mal trabajo que hicieron.

Al cuestionar sobre una posible demanda, Gaby Ramirez dijo que no intentará demandarlos ya que sería un gasto más grande por el pago de los abogados y ya no está fastidiada del tema.

