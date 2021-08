Gaby Platas de arrepiente de su matrimonio con Paco de la O

La actriz Gaby Platas, fue entrevistada por la periodista Mara Patricia Castañeda, quien le preguntó sobre la vida que compartió con Paco de la O y fue entonces que la también comediante confesó que vivió 9 años de violencia, infidelidades y drogas, por lo que desearía poder borrar su matrimonio con el ex conductor de Venga la Alegría.

Durante la entrevista habló de varios aspectos de su vida, pero todo cambió cuando decidió hablar de cómo fue compartir nueve años de su vida con el también actor de TV Azteca.

Esta no es la primera vez que se le ve molesta a la actriz por temas que tienes que ver con ‘Paco’, previamente se informó que Gaby arremetió contra su ex por romper el acuerdo de su separación, pues ambos quedaron en no hablar de los motivos de su separación pero él no lo respetó y dio entrevistas hablando del tema.

Gaby Platas desearía poder borrar su matrimonio con Paco de la O

Afirma que no la pasó bien el tiempo que estuvo con él

En la entrevista que está publicada en el canal de Youtube de la conocida periodista de espectáculos, la guapa mujer confesó que fue víctima de actos violentos e infidelidades por parte del conductor.

Pero pese a todo, agradece la experiencia, pues se volvió más fuerte y dijo que tuvo que sacar fortaleza para superar todo lo vivido.

“Lo único bueno que me dejó esa relación fue el conocer mi fortaleza y que me llevó al punto en donde estoy ahorita”.

“La relación, si me la hubiera podido ahorrar, lo haría con mucho gusto”.

También confesó que nunca estuvo realmente enamorada de Francisco y que lo que sentía por él era la idea de lo que realmente quería que fuera, pero no pasó.

“Para estar enamorada tienes que tener admiración, respeto y honestidad.. y eso no había”.

Contrario a lo que ha dicho la comediante, Paco de la O rompió el silencio y reveló que fue él quien decidió terminar con Platas, declaraciones que enfurecieron a la integrante de ‘Me Caigo de Risa’, pues afirmó que las cosas no fueron así.

¿Quién fue el primer esposo de Gaby Platas?

Ha tenido por lo menos 3 matrimonios

Se le han conocido muchas parejas sentimentales, pero su primer matrimonio fue Alberto Shueke, de quien se separó poco tiempo después. En el 2004 contrajo nupcias con Alfonso Vera, de quien también decidió separarse más tarde.

La guapa comediante logró conquistar el corazón de Roberto Palazuelos, con quien también tuvo un controversial romance del que ella habla muy poco.

En sus redes sociales se mantiene muy activa, Gaby Platas presume su figura con atrevidos bikinis y se mantiene muy cerca de sus seguidores, quienes siempre resaltan su belleza y simpatía.

