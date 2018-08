Gaby Platas arremete contra su ex Paco de la O, por romper acuerdo de su separación

La actriz Gaby Platas en su cuenta social de Instagram le envió un contundente mensaje a su ex pareja, luego de que el hablará sobre la nueva relación que tiene la artista y por romper los acuerdos que habían llegado cuando terminaron su matrimonio.

Luego de que se empezó a especular la separación de Gaby Platas con el actor Paco de la O, diversos medios han revelado que la actriz ha iniciado una nueva relación, dándose una nueva oportunidad en el amor, y es que Gaby Platas fue captada con su nueva conquista en una función de teatro ‘Cosas de papá y mamá’.

Durante una entrevista el actor Paco de la O, mencionó que está muy contento de que ella haya comenzado su vida con otra persona, y diciendo que conoce a la persona con la que frecuente su ex esposa.

Tras ver los comentarios de su ex pareja y los diversos rumores que se han generado en torno a la actriz, Gaby Platas decidió hacer una fuerte publicación para aclarar su situación con su ex esposo Paco de la O.

‘Me veo, otra vez, en la necesidad de comunicarme a través de este medio por las notas que me vinculan al señor Francisco De La O. Mi relación con él termino definitivamente hace unos meses. Teníamos un acuerdo sobre reservarnos los motivos de la misma y a no hablar de la vida del otro. Por razones que desconozco él ha decidido romper ese acuerdo en varias ocasiones usando entrevistas personales o realizadas a 'gente cercana' para dar diferentes versiones de lo sucedido.

Ante lo sucedido la actriz seguirá respetando el mutuo acuerdo que llegaron ambos, ella menciona que si llegará a hablar algo de su ex esposo dañaría su imagen personal como en lo profesional.

‘Les agradecería muchísimo el no ser relacionada a sus actos, dichos y decisiones ya que nada tiene que ver conmigo desde hace tiempo y encuentro muy lamentable verme envuelta en esos despliegues de deshonestidad y ver a alguien que no pertenece a mi presente dando información de cosas que no corresponde a su tiempo en mi vida. Un Abrazo. Gabriela Platas’.