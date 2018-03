¿Gaby Espino y J Balvin más que amigos?

Gaby Espino reveló algunos detalles de su relación con el cantante de música urbana J Balvin, luego de que surgieran especulaciones sobre un posible romance. Agencias/Diario La Verdad Ciudad de México “Es mi amigo. Me da risa porque todo el mundo ‘¿Por qué le dice?’, Es de pura broma, de chévere, somos amigos”, aseguró la famosa durante una entrevista para el programa Sale el Sol. Estos rumores se propiciaron después de que el reguetonero dejara diversos mensajes en las publicaciones que la venezolana hacía en redes sociales, por lo que los seguidores de ambos comenzaron a pensar que existía una relación más cercana entre ellos. Finalmente, Espino explicó que por ahora prefiere dedicar todo su tiempo a sus facetas de mamá y empresaria, mismas que no le permiten darse un espacio para el amor. “Mis hijos son lo más importante en mi vida, no hay otra cosa, lo más importante es mi familia, pero la parte profesional también me llena”, concluyó.

Te puede interesar