Gabriel Vázquez habla sobre Jenni Rivera y sus pagos al crimen organizado

Gabriel Vázquez, ex manager de Jenni Rivera rompió el silencio sobre los pagos que tenía que hacer al crimen organizado para que este les dejara llevar a cabo sus conciertos, mencionó que Jenni nunca estuvo de acuerdo con dar dinero a la delincuencia y es por eso que Gabriel tuvo que hacerlo a escondidas.

El ex manager dijo en el programa Suelta la Sopa que él pagaba la cuota sin que Jenni Rivera lo supiera para que todos pudieran trabajar en paz y no corrieran riesgos ya que en ese entonces todos ganaban muy bien y no era un gasto que afectara a nadie así que metía el pago a la nómina como si fuera un impuesto más.

Jenni y Gabriel Vázquez rompieron contrato y amistad debido a que la cantante pensaba que Gabriel le estaba robando pero esto quedó aclarado tiempo más tarde, y los dos se volvieron a hablar pero desafortunadamente no se pudieron volver a encontrar de frente por el accidente de la avioneta en el que murió la Diva de la Banda.

Gabriel habló sobre Chiquis y Esteban Loaiza

Por otra parte, Gabriel fue cuestionado sobre si Chiquis Rivera realmente tuvo un amorío con Esteban Loaiza y el ex manager confesó que está 100% seguro que eso era una vil mentira y que confía en que Chiquis no haría jamás una cosa así.

Además abundó que Jenni Rivera era muy desconfiada y que en el video que supuestamente confirmaba la infidelidad de Esteban con su hija, no se veía nada más que un par de sombras pero la Diva de la Banda lo interpretó como si todo ese rumor fuera cierto y lamentablemente jamás pudo reconciliarse en vida con su amada Chiquis.

