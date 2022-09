Gabriel Soto tiene hasta para elegir si termina con Irina Baeva

Gabriel Soto dejaría a su esposa Geraldine Bazán por la joven actriz Irina Baeva y a pesar de que este año ya iban a casarse, la boda se canceló porque la familia de Irina no podía salir de su país por la guerra Rusia-Ucrania.

Después de la lamentable noticia, recientemente, como te contamos anteriormente en La Verdad Noticias, comenzó un nuevo rumor sobre la pareja, ya que se sospecha que están teniendo una crisis en su relación e incluso se piensa que Irina está siendo infiel al actor.

Este rumor cada vez incrementa y los usuarios están siendo como detectives, pues cada vez ven menos publicaciones de los dos juntos en las redes sociales de cada uno de los dos actores.

Por mientras, Gabriel Soto ya tiene nuevas opciones de novias

Gabriel Soto tiene muchas admiradoras dispuestas a ser su nuevo amor.

Mientras se piensa que Irina Baeva podría estar comenzando un nuevo romance con un famoso actor de Hollywood, a Gabriel Soto le están lloviendo ofertas de posibles novias en sus redes sociales.

Aunque no sería su ex Geraldine Bazán, pues ella reveló que no regresaría con él ni muerta. Pero el actor no tiene de qué preocuparse, pues no tendría que quedarse soltero por mucho tiempo si resulta ser verdad que ya se terminó su relación con Irina Baeva.

Muchas fanáticas del guapo galán han estado comentando en sus redes sociales que estarían dispuestas a reemplazar a Irina.

¿Quién fue el amor de su vida de Gabriel Soto?

Gabriel Soto y Martha Julia.

El talentoso actor Gabriel Soto no solo ha estado enamorado de Irina Baeva y su ex esposa Geraldine Bazán. También, tuvo un noviazgo con Martha Julia, quien aparentemente fue el amor de su vida.

