A finales del año pasado te dimos a conocer que Gabriel Soto había sufrido una fuerte violación a su intimidad al haber sido filtrado un video sexual en las redes sociales; hoy, a tres meses del escándalo, el actor mexicano habla sobre los estragos que le ha dejado esta penosa situación.

En entrevista para el programa ‘Miembros al aire’ de Unicable, Gabriel Soto reveló que la filtración de su video íntimo le afectó en gran medida debido a que se trataba de una violación a su vida privada. Además, el actor confesó que sintió mucha vergüenza al tener que explicarles la situación a Elisa Marie y Alexa Miranda, sus dos hijas.

Gabriel Soto revela que sintió vergüenza al explicarle a sus hijos el escándalo de su video sexual.

"Sí te afecta, evidentemente, porque es una violación a tu intimidad. Yo tengo dos hijas y tuve que hablar con ellas, sobre todo con la mayor. Está feo, no está padre, te avergüenza. Es duro psicológicamente hablando y emocionalmente hablando", reveló el futuro esposo de Irina Baeva.

De igual modo, el actor Gabriel Soto le respondió a las personas que lo criticaron por grabarse en la intimidad: "Todo mundo me dice: 'La lección de no grabarse'. Pero no está mal grabarse, ¿por qué está mal? Es mi intimidad. Yo puedo hacer lo que quiera, me puedo grabar como quiera. El delito y la cosa es quién lo filtró".

Así reaccionó Gabriel Soto a la filtración

Por otro lado, Gabriel Soto reveló cómo fue que se enteró de la filtración de su video sexual: "Hace mucho fue ese video, muchísimo. Cuando lo vi, dije: '¿Cómo? ¿En qué momento?', Ni me acordaba. (Me avisó) mi gente de relaciones públicas y de ahí a tomar acción y aguantar vara".

Cabe destacar que Gabriel Soto se ha amparado en la Ley Olimpia para iniciar un proceso legal en contra de la persona que filtró su video sexual en redes sociales, mismo que ha pedido al público no seguir compartiendo por respeto a sus hijas y a su prometida Irina Baeva.

Fotografias: Instagram