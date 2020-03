Gabriel Soto se reunió con la familia rusa de Irina Baeva ¿Cómo les fue?/Foto: MSN

La relación entre los actores Irina Baeva y Gabriel Soto es cada vez más seria, pese a todas las críticas y conflictos que ha tenido que vivir la pareja. En días pasados Gabriel tuvo la oportunidad de reunirse con algunos familiares rusos de Irina, y es ella misma quien reveló ante los medios cómo fue el esperado encuentro.

A través de una entrevista con la prensa, la actriz de 27 años Irina Baeva reveló que sigue igual de contenta con su relación a lado del actor de 44 años, Gabriel Soto. De igual manera, la actriz de “Soltero con hijas” declaró que su hermana, cuñado y sobrinos ya han llegado a México desde Rusia y por primera vez, Gabriel se reunió con su familia.

En días pasados el papá de Gabriel Soto declaró que acepta la relación que tiene su hijo con la actriz de origen ruso y afirmó que nunca había visto tan feliz a Gabriel, dando a entender que el romance que tiene con Irina es mucho más especial del que tuvo con su ex pareja Geraldine Bazán.

Sin embargo, Irina Baeva también comentó que a sus familiares les ha agradado su novio Gabriel Soto, aunque no han podido tener una relación tan cercana, ya que el idioma es una gran barrera entre ellos.

“Fuimos por ellos al aeropuerto y los llevamos a la casa y todo super bien…”

“...Aunque pues tienen obviamente la barrera del idioma porque mi familia no habla español y Gabriel evidentemente no habla ruso entonces entre gestos y traducciones medio se entienden y medio no, pero estamos muy contentos”, expresó Irina a los medios.

Irina Baeva y su origen ruso

La actriz Irina Baeva expresó que está muy feliz de poder compartir tiempo con sus familiares rusos, y contó que su novio Gabriel Soto por el momento no ha podido aprender su idioma madre. Incluso bromeó con el hecho de que cuando ella habla ruso él no le entiende nada y que incluso sus amigos deben poner alguna aplicación para traducir idiomas y saber qué está diciendo.

Pese a ello, Irina Baeva ha logrado colocarse en las telenovelas mexicanas en diferentes producciones por su talento y belleza, lo que le ha ayudado a poder dominar mejor el idioma español, así como las palabras originarias de la cultura mexicana.