Gabriel Soto se quiere COMER a Irina Baeva luciendo bikinazo

Irina Baeva compartió una candente fotografía de su bien proporcionada figura luciendo un diminuto bikini rosado, publicación que enamoró a sus más de 2.6 millones de seguidores en Instagram y dejó ver de cerca otro de los momentos que la famosa actriz de Televisa ha vivido durante su cuarentena por Coronavirus junto a Gabriel Soto.

La actriz de origen ruso no está sola, pues su pareja Gabriel Soto es quien la acompañó a pasar unas lujosas semanas de resguardo en lo que termina la contingencia de salud, pero sus millones de fans no olvidaron percatarse de su reciente cambio de look por estar más tiempo en el sol y este tiene que ver con un coqueto bronceado.

En la fotografía, Irina Baeva lució un sensual traje de baño, unos delgados collares dorados, aretes largos rosados, junto con un maquillaje natural para enmarcar aún más sus ojos azules; lo que le dio más de 96 mil 519 me gusta en menos de 3 horas de haberla compartido en su cuenta de Instagram y como ya es costumbre para la famosa, unos cuantos comentarios que elogiaron su belleza.

Así lució su bikini Irina Baeva

“Yummy yummy yummy”, escribió Gabriel Soto

Te puede interesar: Destrozan a Irina Baeva por compartir consejos sobre el amor propio

Gabriel Soto logró escribirle unos cuantos piropos a su pareja, pues la función de comentarios está limitada para evitar la cantidad de críticas hacia ella; recordando que el actor de ”Soltero con hijas” se divorció de Geraldine Bazán con quien tiene dos hijas y su noviazgo con Irina Baeva no ha sido muy aceptada.

A pesar de estas acciones, la actriz que pudimos ver junto a Sebastián Rulli en “El Dragón”, se mantiene distante contra sus críticas y más enfocada a disfrutar de sus momentos con su pareja en Acapulco. Tomando en cuenta que a sus 27 años de edad, ella también es una talentosa modelo que no duda en presumir sus bien proporcionados atributos frente a la cámara.