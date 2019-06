Gabriel Soto se defiende ante los ataques en redes por ser un MACHISTA

Una de las ex parejas que continúa dando de qué hablar, es Gabriel Soto y Geraldine Bazán, ambos actores se separaron debido a las infidelidades de Soto con la actriz rusa Irina Baeva, aunque los famosos negaron las acusaciones, sin embargo, meses después finalizaron su matrimonio.

Geraldine Bazán tras su divorcio se ha enfocado en el bienestar de sus dos hijas y hace unos días la actriz mexicana compartió un mensaje junto con una de sus pequeñas confesando que es algo difícil separarse de ellas.

El comentario que hizo Bazán, no le causó gracia a Gabriel Soto y él le contesto, el contundente mensaje que le envió a su ex esposa, causó el enojo de los fans y lo acusaron de ser un machista.

Ante las críticas que ha recibo Gabriel Soto por su inesperado comentario, decidió realizar una entrevista para el programa "El gordo y la flaca" y aclarar la situación de una vez por todas para evitar que sigan los ataques en su contra.

"No voy a aunar mucho con el tema, pero si es importante aclarar que yo jamás en la vida, dije que yo no permitía a Geraldine trabajar, ósea eso es donde se me está tachando como machista, en la vida dije eso".

"Todo el tiempo que estuvimos juntos, ella siempre estuvo trabajando, y es más al contrario yo le aplaudo que trabaje es un gran ejemplo para mis hijas".

"Aquí lo único que yo señale es que ella puso en su Instagram que es un sacrificio para y por mis hijas, pero la situación del apoyo que yo le doy y que hay muchas madres solteras que no tiene el apoyo al cien por ciento de sus ex parejas, siento yo, que no es un sacrificio, sino que es un gusto y una elección que ella está haciendo".