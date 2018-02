¿Gabriel Soto sabe quién mató a Carolina de Caer en tentación?

Gabriel Soto, el gran mentiroso en Caer en tentación

La telenovela estelar de televisa, 'Caer en tentación' está a punto de terminar y Damian Becker, quien es interpretado por Gabriel Soto, está a punto de revelar todos los secretos que nos ha guardado mientras estaba en coma.

¿Quién mató a Carolina? es la incógnita principal del drama protagonizado también por Silvia Navarro, sin embargo nisiquiera los actores saben el final verdadero ya que la producción de Giselle González grabó varios finales alternativos, con el fin de que no se filtre la verdad y eche a perder el desenlace de la telenovela, el cual pasará al aire el 12 de febrero, en un capítulo especial de 2 horas en México.

¿Gabriel Soto sabe quién mató a Carolina?

Por lo tanto en estos momentos ni siquiera Gabriel Soto podría confesarnos ¿Quién mató a Carolina?

La telenovela “Caer en tentación” culminó grabaciones este fin de semana en Acapulco, Guerrero, y con ello finalizaron el enigma de quién es el asesino del personaje de Carolina, interpretado por Adriana Louvier.

La trama se enreda cuando Raquel acude a un llamado de emergencia porque Damián ha quedado en coma luego de un accidente automovilístico, en el que viajaba con una mujer que ha desaparecido. Santiago Alvarado llega en su ayuda para enterarse de que encontraron el cadáver de la ‘desaparecida’, y que resultó ser Carolina, su esposa y amante de Damián.

Caer en Tentación Cap 1-3

Pero la policía les informa que ella no murió a consecuencia del accidente sino por un disparo.

¿Quién y por qué mataron a Carolina? Inmersa en dos tiempos, Caer en tentación muestra un presente doloroso tras descubrir las mentiras entretejidas entre estos matrimonios... y un pasado donde se desconoce qué sucedió hace tres años, cuando se encontraron estas parejas, desatando una historia muy atrevida llena de misterios, engaños y enooormes cuernos.

¿Cuándo termina Caer en Tentación?

La telenovela que ha ocupado el horario estelar de Televisa los últimos meses, protagonizada por Silvia Navarro y Gabriel Soto está próxima a terminar.

El final de Caer en tentación será el próximo 11 de febrero, en domingo.

Caer en tentación es la telenovela estelar de Televisa, producida por Giselle González y que está basada en la historia Amar después de amar, se centra en la infidelidad de los protagonistas, la cual se descubre tras un accidente de los amantes, uno de ellos muere (Adriana Louvier) y el rostro del asesino es parte del misterio.

El 12 de febrero inicia Por amar sin ley, antes nombrada El despacho, producida por José Alberto Castro y protagonizada por Ana Brenda y David Zepeda.

La recta final de Caer en tentación inició esta semana y falta por descubrir al asesino de "Carolina" y ver qué pasará con los personajes de Silvia Navarro, Gabriel Soto y Carlos Ferro.

En la historia también participan Arath de la Torre, Julieta Egurrola, Ela Velden y varios actores jóvenes.

Las mejores escenas de 'Caer en Tentación'

Caer en Tentación | Carolina y Damián tienen su primer encuentro de pasión:

¿ Cómo llegó Gabriel Soto a ser Damián Becker ?

Así se despide Silvia Navarro de Caer en Tentación

La actriz Silvia Navarro de 37 años de edad público una foto en instagram en donde agradece al elenco y la producción de 'Caer en Tentación'.

Los comentarios de sus fieles seguidores no se hicieron esperar, afirmando que se sienten tristes por tener que despedirse de la telenovela, además la elogiaron y felicitaron, concretando que fue completamente acertado el elenco.

ritaguzman35: La mejor novela,no me la pierdo por nada.

rouse_image: Silvia Navarro me encanta esta novela una trama totalmente diferente y actores acertados y de primera

diiazelsa: Felicidades a todos me encanto una gran novela

El elenco de Caer en Tentación está conformado por Gabriel Soto, Adriana Louvier y Carlos Ferro.

¿Silvia Navarro y Adriana Louvier no se soportan?

Hace un par de semanas los rumores apuntaban a que Adriana y Silvia no se soportaban pues se apuraban a grabar sus escenas para terminar con el trabajo y no volver a verse, ya que no se soportaban.

Pero semanas después del destape de esta situación, Adriana fue la encargada de generar más polémica tras la foto que subió a sus redes, demostrando que tienen buena quimica.

¿Quién es Silvia Navarro?

Silvia es originaria de Irapuato. Debutó en el medio artistico en el programa 'A la cachi cachi porra'.

Fue muy reconocida por sus papeles en las novelas de Tv Azteca: La heredera y Montecristo.

En el 2007 se integró a Televisa con la telenovela Mañana es para siempre junto a Lucero y Fernando Colunga.

Actualmente es la protagonista de la novela de horario estelar: Caer en Tentación.