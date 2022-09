Gabriel Soto rompe el silencio y habla de su separación con Irina Baeva

Gabriel Soto e Irina Baeva se encuentran en el ojo del huracán luego de que se especulara una supuesta ruptura de su relación e inclusive una infidelidad.

Es por eso que el actor mexicano rompió el silencio sobre su relación con la actriz rusa y su supuesta infidelidad.

Como te dijimos en La Verdad Noticias, la boda entre Gabriel Soto e Irina Baeva ha sido pospuesta de manera indefinida, lo que ha llevado a muchos a especular sobre una ruptura de la pareja.

Gabriel Soto habla de su infidelidad con Irina Baeva

Desde hace días circula el rumor de que el actor Gabriel Soto e Irina Baeva habrían terminado su compromiso y su relación después de más de tres años de permanecer juntos.

Inclusive se especuló que la actriz ya habría buscado refugio en los brazos de un actor estadounidense y que se encuentra trabajando en Nueva York.

Los rumores se han acrecentado recientemente gracias a que la pareja dejó de mostrarse juntos por lo que muchos medios de noticias de espectáculos insinuaron que esto es verdad.

Ahora Gabriel Soto ha roto el silencio y habla por primera vez sobre el tema, por lo que en entrevista aclaró la situación.

Tranquilo y sin enfado, Gabriel Soto respondió a los cuestionamientos de los reporteros, asegurando que sigue en una relación con Irina Baeva y que los planes para contraer matrimonio siguen en pie pero debido a las circunstancias no saben cuándo será que lleguen al altar.

Te puede interesar: Así reaccionó Geraldine Bazán tras la cancelación de la boda de Irina Baeva

¿Por qué no se han casado Gabriel Soto e irina Baeva?

Gabriel Soto e Irina Baeva han pospuesto por segunda ocasión su matrimonio

A pesar de que se ha dicho que ambos fueron infieles, Soto aclaró que ninguno de los dos lo ha sido por lo que pidió a los fans no creer en los chismes

Asimismo expresó que la razón por la que se han mostrado distantes ante el público es por que no necesitan subir fotos a redes sociales para demostrarle al mundo su amor.

El galán de 47 años aclaró que la boda no se ha podido realizar debido a que los padres y la familia de su prometida no van a poder venir en todo el año, debido al conflicto que existe en Rusia y Ucrania.

Por lo que la actriz no quiere casarse sin la presencia de ellos, es por eso que se comprometió a hacer su nueva telenovela Los Caminos del Amor, cuyas grabaciones y promoción terminarán hasta principios de 2023, por lo que hasta esa fecha no podrán planear nada de la boda.

"Ella habló con su papá y (él) le dijo: 'Mira, de aquí a un año definitivamente no podemos, no vamos a salir. Entonces se me presentó el proyecto y pues a tomarlo. Terminamos en enero y ya entonces en enero retomaremos los proyectos de la boda. Queríamos este año pero pues ahora sí que fue como cuando la pandemia, son cosas que están fuera de nuestras manos", dio a conocer el pasado mes de julio.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram