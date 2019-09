Gabriel Soto revela como es ser “SOLTERO y con hijas ¿Martirio? (VIDEO)

El polémico actor Gabriel Soto ha sorprendido a sus seguidores al hablar por primera vez del personaje de su próximo proyecto en donde participara y en donde pretenda dar lo mejor de su talento.

Resulta que el ex integrante del grupo musical Kairo ha sido entrevistado sobre su nuevo personaje que encabeza y que lleva por título “Soltero y con hijas” que muy pronto se estrenara por el canal de Las Estrellas.

“Mi personaje se llama Nicolás, le dicen Nico, él es una persona que no le gustan las ataduras, no le gustan los compromisos, es una persona que no ha acabado de madurar, sin embargo, tiene un trabajo muy bueno como RP deun hotel de Acapulco y de pasado el tiempo sucede algo con su hermana que tiene unas hijas y entonces el se queda acargo de la educación de sus sobrinas”.

SOLTERO Y CON HIJAS

Hay que destacar que el productor Juan Osorio destapó este miércoles a gran parte del elenco de la nueva comedia romántica de Televisa que protagonizará Gabriel Soto como personaje principal.

#SolteroConHijas será un contenido q todos podremos disfrutar, con un lindo reparto y una producción en el mar, espero les guste����‍♀️ pic.twitter.com/XbqQeL8bdZ — juan osorio ortiz (@osoriojua) August 29, 2019

Fue el pasado miércoles que el productor de “Mi marido tiene más familia”, Juan Osorio, realizó un casting en vivo desde las instalaciones de Televisa San Ángel en el que destapó a gran parte del potencial elenco que participaría en “Soltero con hijas”, su nueva telenovela.

Muchos fueron los actores que se dejaron ver sonado casting y que por tanto tienen muchas papeletas para formar parte de esta esperada historia que comenzará a grabarse muy pronto en las playas de Guerrero.

Un día en el q compartimos nuestro proyecto,#SolteroConHijas ustedes son nuestros impulsores �� pic.twitter.com/U3SyQVVY1t — juan osorio ortiz (@osoriojua) August 29, 2019

Cabe destacar que entre su elenco se encuentran varios integrantes que formaron parte de “Mi marido tiene familia”, la anterior producción de Osorio que fue un gran éxito de audiencia y tuvo dos temporadas, dentro de ellos resalta la actriz mexicana Gaby Platas, quien diera vida a la entrañable Polita.

