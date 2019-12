Gabriel Soto presume que pasará año nuevo con sus hijas e Irina Baeva

Gabriel Soto junto con su nueva pareja Irina Baeva se han mostrado de lo más cariñosos en sus redes sociales, de tal forma que su ex esposa Geraldine Bazán lanzó todo tipo de indirectas metiendo a sus hijas en el asunto, aunque lo anterior no ha sido cien por ciento superado, el actor confirmó en una exclusiva con TVyNovelas que pasará año nuevo con sus hijas.

En esta ocasión, Gabriel Soto contó con la presencia de sus hijas en su casa, así que decidió empezar a celebrar las fiestas con ellas, por lo que más tarde publicó en su cuenta de Instagram un corto video dejando ver de cerca lo que había estado viviendo con sus hijas, tomando en cuenta que su relación con Irina Baeva ya muestra un fuerte vínculo familiar.

Si hay algo que Gabriel Soto quiera más que nada en su vida, es mantener una saludable relación con sus hijas, teniendo en mente llevar una armonía con su ex pareja para que nada interfiera con poder verlas, de tal forma que Irina Baeva ha sido una fiel confidente para llevar todo esto a cabo, aunque no todo ha resultado de la mejor manera, recientemente pudo disfrutar de un tiempo en familia.

Por otra parte, Geraldine Bazán mostró estar en Puerto Rico en su cuenta de Instagram, donde realizó una sesión de fotos en traje de baño, al igual que mencionó estar pasando por un momento agradable, por lo que sus hijas ahora están disfrutando un tiempo de calidad con Gabriel Soto, ante esto no se ha vuelto ha mostrar con intenciones de recordar lo ocurrido en el mes de noviembre.

Te puede interesar: Irina Baeva muestra candente foto del pasado de Gabriel Soto ¡Papacito!

No hay duda, Gabriel Soto logró llegar a un acuerdo con Geraldine Bazán para tener a sus hijas en año nuevo, aunque Irina Baeva no salió en el video, sí se sabe que estará presente en la llegada del 2020, por lo que solo el tiempo dirá si la relación con su ex esposa se mantiene estable por el bienestar de sus hijas.

Esta semana en #TVyNovelas #GabrielSoto pasará año nuevo con sus hijas e #IrinaBaeva, el regreso de #NinelConde a la música, la presentación de la hija recién nacida de #JuliónÁlvarez, los #Wapayasos desmienten rumores, y mucho más. ¡Ya a la venta! pic.twitter.com/EByuUn2ICV — TVyNovelas México (@TVyNovelasMex) December 9, 2019

Únete a nosotros en Instagram