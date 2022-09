Gabriel Soto no sufriría si termina con Irina Baeva y esta es la razón

El galán de telenovelas sigue robando suspiros a sus casi 50 años de edad.

Gabriel Soto solo necesitó compartir una fotografía de él sin camisa en su perfil oficial de Instagram para robar miles de suspiros entre las mujeres, quienes no dudaron en dedicarle picantes piropos. Es ahí donde más de uno da por sentado que él no sufriría por terminar su romance con Irina Baeva y que muy pronto podría encontrar su reemplazo.

“En el camper también se hace ejercicio jeje”, es el breve mensaje que acompañó la sexy fotografía que el actor se tomó desde el camper del set de ‘Mi Camino es Amarte’, la nueva telenovela de Nicandro Díaz para Televisa que se estrenará el próximo 7 de noviembre por la señal de Las Estrellas y de la cual es protagonista junto a Susana González.

Al actor solo le bastó posar sin playera para robar suspiros entre las mujeres.

Tal y como te mencionamos al principio, la fotografía que muestra el trabajado cuerpo del actor robó miles de suspiros entre sus fieles fanáticas, quienes hoy en día viven con la incertidumbre de saber si son ciertos o no los rumores de su ruptura con Irina Baeva.

¿Gabriel Soto e Irina Baeva terminaron?

El romance de la pareja inició entre rumores de infidelidad hacia Geraldine Bazán.

En las últimas semanas se ha dicho que Gabriel Soto e Irina Baeva terminaron su compromiso y por ende su relación sentimental, esto debido a que han pasado varios meses que no suben una foto juntos a redes sociales y que actualmente viven separados. No obstante, él ha dejado en claro que su romance continúa.

“No para nada, lo que pasa es que Irina ha estado de viaje, y bueno, yo he estado inundado con las grabaciones”, declaró el ex de Geraldine Bazán en un reciente encuentro con la prensa, a quienes les aseguró que los rumores de infidelidad solo son chismes y que los planes de boda siguen en curso pero que aún no hay una fecha exacta.

¿Cuántos años tiene Gabriel Soto?

Hoy en día, el actor goza de gran éxito dentro de la empresa Televisa.

Gabriel Soto nació el 17 de abril de 1975, por lo que ahora tiene 47 años de edad. De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, el actor y también cantante inició su carrera artística en 1996 y hoy en día es uno de los galanes más cotizados de la empresa Televisa.

