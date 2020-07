Gabriel Soto muestra el SUDADITO en Acapulco ¡Qué músculos!

Gabriel Soto, quien es uno de los galanes de Telenovelas, sorprendió a sus fanáticos con un video que muestra todo lo que ha estado haciendo en los días recientes, esto después de pasar casi una semana sin realizar ninguna publicación desde su perfil de Instagram,

Resulta que el actor mexicano aparece posando delante de la cámara, algo a lo que ya ha estado acostumbrado en toda su carrera como modelo, lo que le ha hecho ganarse elogios por parte de sus admiradores.

El sudadito abdomen de Gabriel Soto

Tal parece que el novio de Irina Baeva compartió el video que le tomaron exactamente cuando un fotógrafo captaba las postales que sus seguidores ya quieren apreciar, pero por ahora tendrán que esperar para conocer el resultado final.

Por si fuera poco, para el deleite de sus fans, Gabriel Soto sí subió una de las tantas fotos que le tomaron recientemente en la que alardea de su sudadito abdomen musculoso, con el que está haciendo enloquecer los internautas de las redes sociales.

Entre los comentarios que destacan se encuentra uno que dice “Mirada salvaje”, que escribió una seguidora del ex esposo de Geraldine Bazán, quien no lo duda dos veces para lucir su increíble figura y no es para menos pues la publicación que Soto realizó en Instagram se hizo viral, y en pocas horas alcanzó miles de “Likes” rápidamente, lo que demuestra la incondicionalidad de sus fans.

Hay que destacar que Gabriel Soto ha pasado los días de cuarentena en compañía de la actriz nacida en Rusia, con quien ha posado delante de la cámara sonriente en todo momento y que muchos han sido compartidos en su Instagram.

Cabe destacar que la secuencia de imágenes que le tomaron en las costas de Cancún seguramente las compartirá dentro de poco, por lo que los usuarios de las redes sociales estarán atentos a ello.