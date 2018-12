Gabriel Soto manda indirectas a Geraldine Bazán con fotos

Gabriel Soto manda indirectas a Geraldine Bazán

Como hemos de recordar, esta ex pareja de actores formada por Gabriel Soto y Gerladine Bazán, han pasado por una serie de dificultades y escándalos, ya que se especulaba que había una tercera en discordia quien fue la responsable de que su matrimonio fracasara. Sin embargo, cuando se pensó que esta controversia ya había pasado, no fue así, pues ahora el actor ha causado revuelo gracias a unos mensajes de "indirectas" para su ex esposa.

Gabriel Soto de vacaciones con Irina Baeva

Con el fin de despedir el año 2018, algunos famosos aprovecharon los últimos días de la temporada para darse una escapada y disfrutar del sol, arena y mar; como muestra de la anterior postura está el caso de la relación conformada por Gabriel Soto e Irina Baeva.

Irina Baeva y Gabriel Soto seleccionaron al hermoso y concurrido puerto de Acapulco para dar rienda suelta a la imaginación, esto debido a que el artista tiene un espacio que visita cada vez que necesita relajarse.

Irina Baeva y Gabriel Soto pasearon de la mano por el hermoso puerto de Acapulco.

A pesar de que no existen datos que comprueben que Irina Baeva y Gabriel Soto están juntos, la realidad es que las estrellas presumieron fotografías en Instagram con las que se creó la hipótesis en relación con su reunión.

La actriz Irina Baeva se dio a la tarea de robar los corazones de sus fieles seguidores con un diminuto bikini verde y recostada sobre una hamaca, bañándose con los rayos del sol.

Gabriel Soto no se quedó atrás en Instagram y presumió sus vacaciones con la clásica imagen de la piscina con vista al mar en Acapulco.

El actor Gabriel Soto, expresó que se siente dichoso y encantado por contar con la posibilidad de refugiarse en Acapulco para repensar en lo que hará el siguiente año, justo como lo hizo Geraldine Bazán cuando fue captada junto al actor Santiago Ramundo en la playa.

Quizá lo que Gabriel Soto quería, era hacer lo mismo que hizo Geraldine con Santiago Ramundo.

Esperemos que sea lo que sea que este buscando el actor, pronto lo encuentre ya sea con su nueva novia o solo, pero que sea feliz.