Gabriel Soto: ‘lo más difícil de ser soltero es lavar y planchar’

Gabriel Soto se ve cada día más guapo después de su divorcio, pero también revela cuál es la parte más dura de su vida como soltero.

Gabriel Soto está concentrado en sus proyectos profesionales y en el tiempo que comparte con sus pequeñas, su separación de Geraldine Bazán, pero la vida de soltero ha sido más dura de lo que había imaginado.

“El hecho de salir de casa, no tener tus cosas, no tener tus comodidades, buscar departamentos, estar al principio del proceso, estar en hoteles y después encontrar un departamento no es nada sencillo”, explicó el actor Gabriel Soto.