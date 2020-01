Gabriel Soto le será infiel a Irina Baeva en el 2020 por ésta extraña razón

Gabriel Soto siendo un actor de Televisa, el cual podemos ver en la telenovela “Soltero con hijas”, mantiene una actual relación con la actriz rusa Irina Baeva, esto tras separarse de manera formal con su ex esposa Geraldine Bazán, con quien tuvo a sus dos hijas biológicas Elisa Marie y Alexa Miranda, situación que vio involucrada en varias polémicas durante el 2019 por la tóxica relación que mantuvo la ex pareja.

De igual forma, Gabriel Soto desmintió los rumores que aseguraban una mala relación de Irina Baeva con sus hijas, lo que significó involucrar a las menores de edad de manera pública y molestó a Geraldine Bazán, pero tras varios conflictos, ambos lados pusieron en primer lugar la salud mental de sus hijas, lo que originó la decisión de mantener una mejor convivencia.

Lo anterior, hace parecer que las aguas entre ambos famosos de Televisa se habían calmado, pero reciente información en base al arte del Tarot, resultó con otros planes para Irina Baeva y Gabriel Soto, pues su romance seguirá siendo un tema importante para el 2020, de tal forma que no se mantendrá este periodo de calma que tanto se ha visto en las redes sociales.

¿GABRIEL SOTO ENGAÑA A IRINA BAEVA?

Según tarotistas durante el programa “Suelta la Sopa”, Gabriel Soto tendrá una larga relación con Irina Baeva, no se casarán, pero tendrán un hijo, pero tras un tiempo de matrimonio, el famoso volverá con un viejo amor, lo que desencadenará un extraño triángulo amoroso que Baeva no le perdonará a Soto, pues el motivo de su separación será por el engaño de la ex pareja de Geraldine Bazán.

De igual forma, con información de Publimetro México, una de las dos videntes mencionó que la actual relación que mantiene Gabriel Soto con Irina Baeva es una que ya tiene sus propios conflictos y no es tan perfecta como nos hacen ver en sus redes sociales, precisamente la cuenta de Instagram estaría tratando de ocultar algo que lleva experimentando desde el reclamo de Geraldine Bazán a su ex marido.

"Él es el que va a estar de traicionero, yo lo veo con una mujer de su pasado"

Te puede interesar: Gabriel Soto RETA a Geraldine Bazán y viaja a Acapulco con sus hijas e Irina Baeva

Por otra parte, la sección de Taron en “Suelta la Sopa” finalizó con la mención sobre Gabriel Soto y su apego a Geraldine Bazán, pues el famoso actor aún no olvida a la madre de sus hijas, lo que significa un gran problema para su futuro con Irina Baeva.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana