Gabriel Soto 'explota' tras conocer el resultado de la prueba de ADN

Gabriel Soto rompió el silencio luego de que Julián Gil y Marjorie de Sousa dieran a conocer los resultados del examen de ADN que le practicaron al pequeño Matías Gregorio, el cual confirmó que el menor si es hijo del histrión argentino.

Foto: Gabriel Soto/Televisa

A través de su cuenta de Instagram, Gabriel Soto expresó:

“para toda la gente y la prensa que me difamó, me calumnió, especuló, me insultó y hasta se burló de mi sin pensar en el daño moral que le provocaron a mi familia, a mis hijas y a mi matrimonio. Ahí está la verdad!!! La que siempre defendí y por la que muchas veces salí a dar la cara!!! Ahí están las pruebas!!!! Que quede de reflexión que antes de juzgar e inventar hay que conocer la verdad!!!!”.

Junto con el mensaje, el actor mexicano colocó dos imágenes, la primera es una copia de lo que Julián dijo en su cuenta de Twitter reiterando que tras la prueba confirma que Matías es su hijo, y la segunda con una frase que señala:

“Hay tres cosas que no se pueden ocultar por mucho tiempo: El sol, la luna y la verdad”.