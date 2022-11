¿Gabriel Soto envejeció? Usuarios se sorprenden por una FOTO del actor

Entre los varios rumores de que Gabriel Soto ya terminó con Irina Baeva desde que pospusieron su boda, también le han caído muchas críticas al famoso galán de telenovelas.

Por ello, el actor ha sido señalado y juzgado por haber dejado a su esposa Geraldine Bazán e hijas por su prometida Irina. También, como te contamos en La Verdad Noticias, el público se ha quejado porque el actor siempre tiene el mismo papel protagónico en las telenovelas en las que ha actuado en los últimos años.

Pero eso no es todo, recientemente también comenzaron a criticarlo por su físico, pues algunos usuarios aseguran que ya no se ve como el mismo galán como antes. Los años no han pasado en balde y aseguran que ya se ve envejecido y hasta creen que ha sido culpa de Irina Baeva.

¿Cómo se ve Gabriel Soto ahora?

Algunos usuarios aseguran que el gran actor de telenovelas, Gabriel Soto, comienza a enfrentar los estragos de la edad al verlo en una nueva FOTO que le tomaron tras su entrevista con la revista People en español.

Al ver la publicación de la revista, los comentarios sobre el aspecto del actor se desataron y muchos concluyen en que se ve desmejorado, de mayor edad y no dudaron en recomendarle que se realice una cirugía plástica o algún otro tratamiento estético.

¿Qué le pasó? Está como cuando llegas de la borrachera a la escuela”, “No sé, pero el karma como que a veces pega con la vejez prematura o fue pésima esa mano de Irina Baeva", “Luce muy desmejorado, acabado lo veo”, “Díganle que se opere, ya parece un hombre de 60 años”, etc.

Te puede interesar: Gabriel Soto aparece en Televisa con rasguños en la cara tras terminar con Irina

¿Cuántos años tiene el Soto?

Edad de Gabriel Soto.

A pesar de los terribles comentarios que hicieron sobre el aspecto envejecido del famoso Gabriel Soto, en realidad, el actor apenas tiene 47 años, mientras que Irina Baeva tiene 30 años, por lo que no se llevan tanto tiempo. Te mostramos el vídeo del momento exacto en el que la pareja se copmrometió.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy.

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!