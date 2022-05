Gabriel Soto e Irina Baeva cancelaron su boda de forma repentina

Los actores tendrán que cambiar la fecha de su matrimonio/Foto: El Bocón

Gabriel Soto e Irina Baeva han decidido cancelar temporalmente su boda, dejando en shock al público. Aunque los actores están muy enamorados y están muy entusiasmados por finalmente convertirse en marido y mujer, se ha revelado que decidieron cancelar por un tiempo su enlace matrimonial, debido a la guerra que existe entre Rusia y Ucrania.

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, Gabriel Soto e Irina Baeva se comprometieron en enero de 2021, y compartieron en sus respectivas redes sociales su felicidad por dar el siguiente paso en su relación, que ha estado envuelta en la polémica.

Los actores de Televisa informaron que debido a la pandemia, los planes de su casamiento se habían alentado; aunque se dijo que durante este mes finalmente llegarían al altar, tal parece que esto no va a ocurrir.

¿Por qué se canceló la boda de Gabriel Soto e Irina Baeva?

Fue el propio actor de 47 años de edad quien confesó durante un encuentro con la prensa, que sus planes de boda han tenido que pausarse nuevamente ya que la familia de su prometida de 29 años, que es de origen ruso, no quieren salir de su país, porque tienen miedo de que sea riesgoso debido al conflicto bélico contra Ucrania.

"La familia está un poquito temerosa de salir de Rusia ahorita y no han podido concretar el hecho de que vengan, obviamente no vamos a hacer una boda si no está su familia", declaró el padre de dos hijas.

Como vimos hace unos meses en redes sociales, Gabriel Soto ya conoció a la familia rusa de Irina Baeva, puesto que ellos estuvieron de visita en México en 2020, mucho antes de que iniciara la guerra.

Gabriel Soto asegura que este 2022 se va a casar con Irina Baeva

Aunque el famoso no dió una fecha exacta en la que reanudarán sus planes matrimoniales, Soto aseguró que "de este año no pasa" y que antes de que termine el 2022 realizará su boda con la actriz.

Incluso Gabriel Soto declaró que estaría dispuesto a viajar a Rusia para que la boda se lleve a cabo en el país natal de Irina Baeva.

