Gabriel Soto e Irina Baeva cancelan su boda indefinidamente

Tanto Gabriel Soto como Irina Baeva no se han cansado de gritarle a los cuatro vientos su entusiasmo por casarse, pero parece ser que eso no será posible.

Aunque Irina ya se encontraba buscando vestido de boda y organizando todo para la unión entre ella y el actor, los planes parecen haber cambiado

Como te contamos en La Verdad Noticias, inclusive la actriz adelantó que sólo tendría una dama de honor.

En un principio la pareja había decidido casarse en 2021, pero el conflicto entre Rusia y Ucrania no les permitió a los padres de Baeva viajar hacia México para la ceremonia, motivo por el que movieron la fecha.

Al parecer es este mismo conflicto lo que ha pausado indefinidamente la boda, pues los familiares de Irina no han podido solucionar su problema debido a que el conflicto entre ambos países continúa, por lo que se calcula que podrán viajar después de este año.

En entrevista para Televisa Espectáculos, el actor indicó que el enlace no se llevará a cabo este año.

“Ella habló con su papá y él le dijo que de aquí a un año definitivamente no se iba a poder, así que seguramente será el año entrante. No es tanto que no puedan viajar, sino que la situación es muy incierta y no quieren arriesgarse”, contó Gabriel.