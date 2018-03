Gabriel Soto confirma divorcio de Geraldine Bazán

Luego de algunos días de especulación sobre el divorcio que enfrentarían Gabriel Soto y Geraldine Bazán, es el actor quien a través de un comunicado por fin ha confirmado la lamentable noticia.

“Desde hace 4 meses comencé un proceso de separación de la relación que mantuve durante muchos años con mi esposa y madre de mis hijas, Geraldine Bazán”, explicó el actor.

Posteriormente, expresó: “A pesar de que intentamos salir adelante, desde hace un tiempo a la fecha, nuestra relación empezó a atravesar muchos problemas y a fracturarse. En los últimos meses, esa fractura se agudizó, llevándome en agosto de este año, a tomar la decisión de separarme definitivamente”,

Al respecto de los rumores que afirman que su rompimiento se debe a terceras personas, incluso a la supuesta relación que Soto pudo mantener con Marjorie de Sousa, Gabriel manifestó:

“Esta decisión es completamente ajena a terceras personas, pero sí es preciso aclarar las graves consecuencias que ocasionaron que me hayan involucrado en una historia que categóricamente he ratificado en todas las ocasiones en donde tuve la oportunidad y vuelvo a decirlo: No tengo absolutamente nada que ver”.

Finalmente, el histrión confesó: “este proceso es muy duro y difícil para ambas partes, pretendo transitarlo con el mayor de los respetos, discreción, cuidado y amor para preservar el bienestar y la armonía en la vida de nuestras hijas que son nuestra prioridad”.

