Gabriel Soto confesó la razón por la cual no tiene a Irina Baeva en Instagram ¡Escándalo!

Recordemos que Gabriel Soto e Irina Baeva comenzaron su relación hace aproximadamente un año en medio de las noticias más escandalosas, puesto que Soto se encontraba casado con la también actriz Geraldine Bazán, con quien procreó a sus dos únicas hijas Elisa y Alexa.

Respecto a este tema, Geraldine acusó al actor de haberla traicionado y violentado psicológicamente justo al momento de iniciar su relación con Baeva. Un gran escándalo que causó un gran alboroto en el mundo de la farándula, al grado de que Bazán en algún momento externó que si algo le pasaba culpaba abiertamente a este par de actores.

Sin embargo como suele pasar con las noticias más escandalosas, los grandes problemas entre este triángulo amoroso se fueron apagando hasta casi ya no mencionarse. Un hecho que le dio la oportunidad a Gabriel Soto e Irina Baeva de disfrutar de su amor abiertamente.

Cabe aclarar que estos escándalos y problemas también afectaron directamente a la actriz rusa Irina Baeva, quien en algún momento tuvo que restringir sus publicaciones de Instagram debido a las múltiples críticas y comentarios negativos que recibía diariamente.

Soto también vivió la misma historia en sus redes sociales donde cada una de sus fotos eran comentadas con mensajes negativos hacia su persona, donde se le acusaba de infiel, traidor e inmaduro. No queda duda que estos dos actores sufrieron uno de los peores bullying virtuales.

Recientemente esta pareja volvió a protagonizar una de las noticias más polémicas, debido a que se viralizó la noticia que mencionaba que Irina Baeva y Gabriel Soto se habían dejado de seguir mutuamente en la plataforma de Instagram, lo que originó la teoría de una supuesta pelea entre la pareja de actores.

Fue a través de una breve entrevista en el programa “Venga La Alegría”, donde Soto confesó la verdadera razón por la cual se dejaron de seguir en Instagram:

“Yo hice una actualización de mis contraseñas y todo, y como que se botó ahí algo pero sí nos seguimos, no tenemos por qué no seguirnos. Y si no nos seguimos en Instagram no pasa nada, nos seguimos por todos lados”