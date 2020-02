Gabriel Soto apoya a Irina Baeva tras la cancelación de su conferencia ¡Escándalo!

Irina Baeva la novia de Gabriel Soto, mostró su indignación y tristeza por haber recibido la noticia de que su conferencia de empoderamiento femenino fue cancelado; la famosa estaba muy ilusionado de presentarse en el evento What a Woman, que se llevará a cabo el próximo 7 de marzo.

Con un contundente mensaje en Instagram la actriz Irina Baeva expresó lo enojada que está por la cancelación de su conferencia "Arriba Eva", que aborda temas sobre los prejuicios de género y cyberbullying.

Irina Baeva expresó en Instagram que los organizadores no querían tener un escándalo en el evento, por lo que decidieron que la novia de Gabriel Soto no podría presentarse en el evento What a Woman, debido a la polémico que surgió entre los famosos y Geraldine Bazán.

Ante la cancelación de su conferencia en el evento What a Woman, diversos famosos como Ariadne Díaz apoyaron a la actriz rusa Irina Baeva por el contundente mensaje que realizó en redes sociales.

Irina Baeva y su poderoso mensaje en Instagram

A través de las redes sociales la novia de Gabriel Soto dio su versión de lo sucedido y aseguró que los organizadores no quieren que el día del evento de What a Woman, sucediera un escándalo por la presencia de Irina Baeva.

“Los organizadores decidieron bajarme del programa...

...y cancelar el acuerdo que teníamos pactado desde hace mes y medio. A través de su directora, Paola Reyner, recibí la desafortunada noticia escudada en que la decisión era porque no deseaban mantenerse imparciales y no correr riesgos dentro de su evento, pues deseaban estar alejados de la polémica". Comentó Irina Baeva.

La actriz rusa Irina Baeva tuvo el apoyo de diversos famosos, quienes se solidarizaron tras la cancelación de su conferencia, incluso Ariadne Díaz compartió un impactante mensaje, así como su novio Gabriel Soto.

"Y sí, realmente es una paradoja, pues qué triste mensaje...

...el de un espacio que pretende empoderar a la mujer callando a aquellas voces femeninas que puedan generar “polémica” pues todo esto del empoderamiento es polémico en sí, se está precisamente rompiendo con el silencio, mejor que hagan el". Comentó Ariadne Díaz.

