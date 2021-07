¿Gabriel Soto anulará su matrimonio religioso con Geraldine para boda con Irina?

Gabriel Soto e Irina Bavea fueron cuestionados por diversos medios de comunicación sobre su próximo enlace nupcial, donde una de las preguntas más destacadas y polémicas fue si el actor ha decidido solicitar la anulación de su matrimonio religioso con su ex esposa, Geraldine Bazán, y el famoso dió una pista de que sí lo está considerando.

El actor de Televisa comentó: “A Irina y a mí, en esas estamos. Todo en su momento (sobre anular su boda religiosa), ya veremos qué pasa. Ya tuvimos una cita con un wedding planner”. Recordemos que Gabriel y Geraldine tuvieron una boda religiosa en febrero de 2016.

Es posible que la actriz Irina Baeva y Gabriel deseen unir sus vidas con una ceremonia religiosa, pero para ello, se debe realizar la anulación del matrimonio eclesiástico tras una solicitud por ambas partes. Sin embargo, Soto no dió más detalles sobre este asunto.

Gabriel Soto no tiene problema con la nueva pareja de Geraldine

El actor Gabriel Soto aclaró que él no tiene problemas con que su ex ahora tenga una nueva pareja, esto después de que surgieron rumores de que el famoso no permitía que el novio de Geraldine entrara a la casa que Bazán comparte con sus hijas.

“Para nada, es totalmente falso. Yo siempre voy a ver por el bienestar de la mamá de mis hijas y por mis hijas evidentemente”, aclaró Soto.

Además, por primera vez, Gabriel dijo sentirse contento con la relación de Geraldine: “Me da muchísimo gusto de verdad, siempre lo he dicho mientras ella esté bien, mis hijas van a estar bien y mientras yo esté bien, mis hijas van a estar bien, lo más importante siempre es el bienestar de nuestras hijas”.

Ex esposa de Gabriel Soto

Geraldine fue quien reveló detalles del engaño que vivió por parte de su ex esposo/Foto: Turquesa News

La ex esposa de Gabriel Soto es la actriz Geraldine Bazán de 38 años, quien actualmente tiene un romance con el empresario Luis Murillo. Soto de 46 años y la madre de sus hijas comenzaron a salir desde 2007.

Sin embargo, hicieron oficial su separación desde 2017, pero fue hasta 2019 que el divorcio concluyó. Como te mencionamos en La Verdad Noticias, el escándalo de esta separación surgió tras las especulaciones de una presunta infidelidad por parte de Gabriel, con la artista Irina Baeva.

Cabe destacar que sólo tres semanas después de divorciarse de Geraldine, el famoso hizo oficial su noviazgo con Irina de 28 años. Actualmente la pareja está en planes de boda desde hace unos meses.

