Agencias / Diario La Verdad Ciudad de México.-¡Gabriel Soto acepta sus infidelidades! Gabriel Soto concedió una entrevista al programa De Primera Mano, de Gustavo Adolfo Infante, para aclarar los motivos de su divorcio con Geraldine Bazán. El actor destacó que la madre de sus hijas “es una gran mujer… una gran madre, que ha aguantado muchas cosas”, y agregó que inició la relación con ella con mucha inmadurez, y aceptó que hubo infidelidades por su parte; sin embargo, negó rotundamente haber tenido relaciones sexuales con Marjorie de Sousa. El actor se dijo dispuesto a hacerse un examen de ADN, para demostrar que no es padre del pequeño: “Julián todo el tiempo ha aceptado que Matías es su hijo”, resaltó. Gabriel destacó que los errores se fueron acumulando, más los chismes en torno a su relación: “cuando una relación se fractura, cuando en una relación ya no hay confianza, se fractura muchas cosas”, recalcó. El actor desmintió los mensajes que supuestamente enviara Gerladine a Marjorie de Sousa, sobre la paternidad de este. Soto dijo que son mentira y más porque su exmujer nunca se ha referido a él como ‘Gabo’. Sobre Irina Baeva, Gabriel Soto aseguró que la actriz no tuvo nada que ver con su separación y que en ella no hubo terceras personas. Asimismo, destacó que a pesar de los intentos, no pudieron mantenerse como pareja. Gabriel agradeció a sus fanáticos la preocupación; y pidió respeto para solucionar la situación, principalmente por sus hijas.

Geraldine Bazán al fin habló de Gabriel Soto e Irina Baeva

Muy bien, como lo que es, como cualquier mujer, como mujeres que somos guerreras, autosuficientes y que por los hijos salimos adelante. Siempre he sido una mujer segura, y este tipo de cosas lo hace más complicado (las entrevistas), pero estoy así que como me ves”.

La actriz se detuvo en pleno aeropuerto para decir su verdad, aunque al principio no quería hablar del difícil momento que vive porque estaba en presencia de sus hijas, Geraldine Bazán actuó como una dama, y como pocas famosas, se detuvo, dio la cara, y habló ante las cámaras sobre su separación. Ante la insistencia del reportero de ‘Despierta América’, Geraldine inició: “Lo único que te puedo decir, no hay el mínimo respeto de ustedes. O sea, vengo con mi familia”. Cuando le preguntaron sobre Irina Baeva, la supuesta tercera en discordia de su divorcio, la actriz sólo dijo:Pero luego completó:, y sobre cómo vive su separación, argumentó:

[embed]https://youtu.be/NNYK3aUTXao[/embed]

Mira también

¿Qué pasará ahora que Damián Becker despertó? Gabriel Soto lo explica