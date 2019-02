Gabriel Soto a la yugular de Geraldine Bazán, por defender a Irina Baeva

Gabriel Soto, le reclamó a su ex esposa por hablar mal de su actual pareja Irina Baeva y por no contar como sucedieron los hecho realmente.

De acuerdo a la revista Tv Notas, una fuente confiable y cercana relató que antes de que Gabriel Soto e Irina Baeva pidieran disculpas de manera pública, el actor realizó una llamada en la que explotó contra Geraldine.

“Él le habló para reclamarle; le preguntó que por qué exageraba las cosas, que no eran como ella las había contado, e incluso le dijo que si lo que buscaba era desprestigiar a Irina, él no lo iba a permitir porque ahora era su pareja y no estaba sola. Gabriel dijo esto pese a que aquí la única que se ha faltado al respeto es la misma Irina, al comenzar una relación siendo la amante, porque eso es lo que fue durante varios meses cuando Gabo aún vivía en familia”.

Pese a que Geraldine mantuvo su postura y le preguntó con que cara le pedía eso; Gabriel le respondió:

“Le dijo que la respetaba por ser la mamá de sus pequeñas, pero que no tenía nada qué reclamarle, que Irina había llegado a su vida cuando su matrimonio no tenía salvación; que era normal que rehiciera su vida y que no tenía por qué ocultarla, que debía entender que ella también empezó a hacer su vida”.

Sin embargo, Geraldine Bazán volvió a defenderse:

“(Reconoció que ella estaba en la etapa de la conquista con el también actor, Santiago Ramundo, pero que no era una descarada, que cuando se ven en público no había besos ni abrazos, y que ni las niñas lo sabían; sin embargo, que él no tuvo mad$% en salir así, abrazados y contando su historia, cuando Gabriel sabía perfectamente que fue un infiel, que ella era la única que veía por el bienestar de sus hijas”.

Asimismo, la fuente comentó que Gabriel le dijo a Geraldine que sus hijos comenzarían una convivencia con Irina Baeva, su actual pareja.

“Le dijo a Ger que él se hacía cargo de todo, que ha cumplido, por lo que trataría de pasar más tiempo con sus hijas; pero que ahora las cosas cambiarían, porque él tiene pareja, y que supiera que cuando viaje y esto coincida con los tiempos de estar con sus pequeñas, las niñas tendrían que convivir con su novia”.