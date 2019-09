Gabriel Soto OLVIDA a Irina Baeva y se divierte bailando (VIDEO)

Gabriel Soto disfruta compartir momentos con sus dos hijas, pues a pesar de haber tenido enfrentamientos con su ex esposa tras haberse divorciado, el famoso no se ha distanciado de sus hijas y cada vez que puede verlas, no desaprovecha la oportunidad para divertirse con sus pequeñas.

Tal parece que el actor se ha olvidado por unos cuantos días de su novia Irina Baeva para enfocarse en disfrutar de la compañía de sus dos princesas, quienes han sido la adoración del famoso, pues a pesar de que él se halla separado de Geraldine Bazán, ambos quieren lo mejor para sus hijas.

En el reciente video que compartió el famoso en su cuenta personal de Instagram, se puede apreciar que él y sus hijas comenzaron a realizar un divertido baile, los tres cada vez que se reúnen disfrutan realizar diversas actividades juntos.

El emotivo momento en familia emocionó a los usuarios quienes no se quedaron con las ganas de comentar el video, pues a pesar de la polémica que hubo sobre su matrimonio, algunos de sus fieles admiradores le han deseado lo mejor al famoso.

Recordamos que, durante las vacaciones de verano, el actor y las pequeñas tuvieron unas vacaciones muy extremas en la playa, mientras que Bazán se fue de viaje a Grecia y Roma.

Gabriel Soto comparte emotivos momentos con sus hijas

Cabe mencionar que Gabriel Soto disfruta de la compañía de sus hijas, pues así lo ha demostrado en las redes sociales; a pesar de los compromisos de trabajo que tiene el actor, siempre busca tener tiempo para sus pequeñas. Recientemente el actor fue elegido para protagonizar la próxima telenovela de Juan Osorio que lleva por nombre "Soltero con hijas".

