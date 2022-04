Gabourey Sidibe pierde peso y revela por qué lo hizo, ahora tiene 77 kilos menos

La actriz nominada al Oscar por su interpretación en la película ‘Precious’ sorprendió con un drástico cambio de imagen y es que Gabourey Sidibe pierde peso.

En 2009, saltó a la fama por su extraordinaria interpretación a la historia que conmovió a los espectadores y que incluso se llevó una nominación al Oscar en la categoría de ‘Mejor Actriz’.

Ahora Gabourey baja de peso y sorprendió con un radical cambio, a 13 años de que el filme se estrenará. La actriz, de 38 años de edad, sorprendió con un positivo cambio que ha callado a las personas que le tiraban ‘hate’ debido a su peso.

Gabourey Sidibe pierde peso

Gabourey Sidibe confiesa que lo hizo por cuestiones de salud.

Gabourey Sidibe llegó a pesar hasta 170 kilos pero ha puesto un alto a las críticas demostrando que el peso se puede modificar.

La actriz ha mostrado en redes sociales que comenzó a perder peso, luego de que en 2016 se sometiera a una laparoscopia bariátrica en el centro UCLA de Los Ángeles.

Ahora bien, la actriz dejó claro que dicha cirugía fue por salud y no por cuestiones estéticas, ya que tanto ella como su hermano fueron diagnosticados con diabetes tipo 2.

Por lo que Sidebe dijo: “No quería preocuparme de todos los efectos que implica la diabetes. Me hubiese preocupado todo el tiempo de perder los dedos de los pies”.

En su libro ‘This Is Just My Face: Try Not to Stare’, Gabourey contó que por más de 10 años intentó bajar de peso, pero no lo lograba hasta que se sometió a la cirugía.

Gabourey Sidibe pierde peso y los especialistas le ayudaron

Aunque Gabourey Sidibe pierde peso, la actriz estuvo guiada por especialistas.

El hecho de que bajara de peso fue con la asesoría y guía de especialistas en la alimentación y de actividad física, por lo que Sidibe ha logrado sus objetivos poco a poco. En 2019, la actriz ya había perdido un total de 77 kilos.

La nominada al Oscar reveló que los cambios que ha tenido los ha colocado en redes sociales y esto ha inspirando a sus fans y a personas que pasan por el mismo proceso.

La actriz Gabourey Sidibe pierde peso y dice: “He tardado años en darme cuenta de que con lo que nací es hermoso. No me sometí a la operación para ser bella. Lo hice para poder andar cómoda con tacones. Hacer volteretas. No quiero padecer dolor cada vez que subo un tramo de escaleras”.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!