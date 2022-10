Gabo Cuevas y el chef Mariano se pelean en Venga la Alegría por esta razón

De nueva cuenta Gabo Cuevas volvió a causar controversia en "Venga la Alegría" ¿qué pasó? En La Verdad Noticias te damos los detalles. Durante la emisión del martes 25 de octubre, Gabo arremetió contra uno de los participantes de "¡Quiero cantar!", pero Mariano Sandoval también le respondió.

Y es que, la participación del ex sobreviviente de Survivor México ha dado de qué hablar, debido a sus comentarios con respecto a las calificaciones que le ha dado el jurado, pues asegura que lo ha hecho mejor que otros de los concursantes, por lo que en su reciente interpretación intentó imitar al chef.

Cabe mencionar que Mariano ha presentado sus números con atuendos extravagantes y le gusta hacer show y le han dado buenas calificaciones, situación que le ha enojado al periodista Gabo Cuevas, y en la reciente emisión arremetió contra el chef, pero él no se quedó callado.

Integrantes de "Venga la Alegría" protagonizan acalorada discusión

A través de la cuenta de Facebook del matutino de TV Azteca compartieron el acalorado momento de la discusión entre los participantes del reality, donde Gabo comentó que varios compañeros están frustrados por las calificaciones que reciben algunos participantes como Mariano.

Por su parte el chef le respondió y le dijo que él viene a intentar dar lo mejor de sí y que el concurso se trata de eso de intentarlo: "Tal vez habría que pedir al productor Dio Lluberes que le cambie el título al concurso, porque él decidió que fuera un concurso de principiantes". Expresó.

Por otro lado, Laura G le preguntó qué le parecía el look que le copió Gabo: "Mira Gabo dicen por ahí que los niños, los borrachos y el foro no mienten". Comentó, de igual forma le dijo que le llama la atención lo que hizo al interpretar "Laura no está", por lo que Gabo dijo que quería hacer circo como Mariano.

¿Cuándo pasan Venga la Alegría?

Programa de TV Azteca

El programa "Venga la Alegría" se transmite de lunes a viernes, de igual forma los fines de semana, pues los televidentes pueden disfrutar del matutino, donde comparten entretenidas secciones y además acuden varios invitados.

