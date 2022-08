Gabo Cuevas rifará la tanga que usó en Survivor ¿Cómo participar?

Así puedes participar por la tanga que usó en Survivor

La atrevida tanga que Gabo Cuevas uso durante su participación en Survivor México puede ser tuya, pues el polémico ex participante la rifara entre sus seguidores con unos simples y sencillos pasos.

El participante más polémico de la temporada se unió a las filas de la tribu Jaguar, dónde desde sus trincheras protagonizó fuertes peleas con el periodista de espectáculos Javier Ceriani, burlándose de él incluso desde su eliminación.

Ahora tras la salida de Gabo del reality show, el comunicador aseguó vía redes sociales que la famosa tanga qué tanto ruido causó en redes sociales podrá ser de cualquiera que así lo desee y quiera participar en una rifa.

La polémica tanga de Gabo Cuevas en Survivor México

El participante que fue eliminado porque Cathe el juego de la extinción, siempre se caracterizó por su estrafalario look dentro del reality show de competencia de Tv Azteca y por supuesto por utilizar una llamativa y vaya que escandalosa tanga.

El pasado 23 de agosto visitó los foros de Venga la Alegría para hablar de su eliminación de Survivor México y entre otros detalles habló sobre la polémica tanga que tanto dio de qué hablar en las redes sociales.

“Yo me fui a trabajar, fui a hacer una cobertura... tenía varios trajes de baño y a todo mundo le di trajes de baño. La verdad es que me dio mucha pena al principio, pero después dije ‘si Bella de la Vega usó y hasta con canela incluída, ¿por qué yo no?’ Al menos a mí no se me vio la canela”, declaró a este programa.

Provocando las risas en el foro de los conductores del matutino, Gabo nuevamente demostró porque es uno de los participantes polémicos de la edición y que sin duda dio mucho de que hablar.

Así puedes participar por la tanga que usó en Survivor

¿Quién es Gabo Cuevas?

Ahora tal como Gabo Cuevas nos dio a entender, rifará alguna de las tangas que usó durante la competencia y si tú quieres ser uno de los afortunados en llevártela hasta tu casa solo debes registrarte en la app de Azteca en vivo.

