GUAPO actor fue HUMILLADO por Televisa ¡Qué vergüenza!

Un guapo actor ha pasado un penoso momento en las instalaciones de Televisa y ha sido la burla en las redes, pues según han dado a conocer ni su fama le permitió acceder a los foros de la televisora de San Ángel.

¿A quién humillaron en Televisa?

Se trata de Arturo Carmona quien el pasado lunes llegó muy bañado y perfumado a Televisa, pero al parecer no lo dejaron acceder al lugar, pues con la intención de ser el primero de la fila en la casa de Televisa San Ángel, no se lo permitieron.

Resulta que Televisa abre a las 9 de la mañana, pero Arturo Carmona se presentó muy temprano 8:20 a.m. y aunque quiso estar muchos antes de nada le sirvió, ya que las empleadas del área de ingresos no le permitieron entrar, según afirmaron que le dijeron lo siguiente:

“Usted no está en la lista de personas autorizadas a acceder, por lo tanto aunque insista no puede pasar".

Se ha resaltado que pese a esa negativa él insistía e insistía, sin embargo la respuesta fue la misma: no, no y no; por lo que Arturo Carmona no tuvo de otra que retirarse hasta la hora de apertura del lugar.

Esta información fue expuesta por el periodista Alex Kaffie, quien también agregó que Arturo Carmona iba a cobrar el dinerito correspondiente a los días que suplió al Burro Van Rankin en el Programa Hoy, pero tuvo ese vergonzoso percance.

Cabe destacar que entre otras cosas el periodista de espectáculos también dijo que la única integrante de Kabah que felicitó por su cumpleaños a María José fue Daniela Magun: Sí,solamente ella le dijo albricias a la que fue su compañera de agrupación. Las demás (entiéndase Federica, el Apio, René y Sergio) ¡ni un gélido emoticón le enviaron! Por cierto, María José, Belinda y Ricky y Mau serán les asesores en la próxima temporada de 'La Voz... Kids'.

