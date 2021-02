GUAPA actriz de Televisa sufre TERRIBLE MAL que padece ¡Inicio tratamientos!

Una guapa actriz de Televisa y El Señor de los Cielos ha causado fuerte polémica en las redes sociales, luego de que reveló que un difícil padecimiento de salud le ha modificado parte de su aspecto físico.

Se trata de la bella actriz de la famosa narcoserie El Señor de los Cielos, Verónica Montes, se sinceró y compartió a sus seguidores que lucha contra un complicado problema de salud que ha cambiado su aspecto físico.

El padecimiento de Verónica Montes

Tal parece que la actriz Verónica Montes, quien ha participado en producciones de Televisa como Papá a toda madre, 40 y 20, La piloto, La doble vida de Estela Carrillo, mostró dos fotografías donde muestra el antes y después de su padecimiento, así lo explicó:

Mi gente bella les quería compartir estas fotitos y contarles por lo que ando pasando. Tengo la PROLACTINA alta, es una HORMONA que estimula la mamá para producir leche, como se ve en mujeres embarazadas y mujeres que están amamantando.

“Y eso hace que retenga demasiado líquido y también que siempre este cansada sin fuerzas de hacer nada".

Pero eso no es todo, pues siguió explicando así su padecimiento: Se siente horrible estar así, porque yo soy de las personas que me levanto muy muy temprano para entrenar y aprovechar el día al máximo, y últimamente no he podido. También saben que yo vivo de mi imagen y la verdad no ha sido nada agradable estar así de inflamada la cara y todo el cuerpo

La actriz de Televisa aseguró que ya está tomando cartas en el asunto para revertir esta situación: Gracias a Dios ya ando en tratamiento para ya pronto volver a tener mi cara y mi cuerpo como siempre y volver a tener las fuerzas para aprovechar el día al máximo. ¡Gracias por todos los mensajitos de apoyo que siempre recibo! Los amo.

