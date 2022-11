GRAMMYs anuncia a sus nominados para la edición 2023

Los resultados han dividido opiniones en las redes sociales.

El día de hoy se anunció la lista completa de nominados a la 65º entrega de los Premios GRAMMYs que se llevará a cabo durante el primer bimestre del 2023. Como era de esperarse, los resultados dividieron opiniones entre los cibernautas, quienes discutían sobre si los nominados merecían o no dicho reconocimiento.

Recordemos que esta entrega de premios es una de las más esperadas del año por los fans, esto debido a las presentaciones musicales que ofrecen algunos de los nominados y porque reconoce a lo mejor de la música, además de ser un equivalente a los Premios Emmys (TV), Premios Óscar (Cine) y Premios Tony (Teatro).

Gran furor se vive en redes sociales tras la revelación de los nominados.

Cabe destacar que en esta ocasión, la Academia de la Grabación incluirá cinco nuevas categorías como Compositor del Año (No Clásico) y Mejor Banda Sonora para Videojuegos y Otros Interactivos. Además, se otorgará un nuevo Premio al Mérito Especial a la Mejor Canción para el Cambio Social.

Lista de nominados a los GRAMMYs 2023

Beyoncé ha recibido nueve nominaciones gracias a su nuevo disco 'Renaissance'.

Las nominaciones de este año tuvieron grandes sorpresas para el público y una de ellas fue ver a 'Un Verano Sin Ti' de Bad Bunny colarse en la categoría ‘Mejor álbum del año’, siendo el primer disco en español que lo ha logrado en la historia de los premios. Beyoncé y Kendrick Lamar son los artistas más nominados de esta edición, con 9 y 8 respectivamente.

A continuación te presentamos las categorías más importantes; las 91 categorías puedes revisarlas en el sitio web de los GRAMMYs.

Record Of The Year

Don't Shut Me Down - ABBA

Easy On Me - Adele

BREAK MY SOUL - Beyoncé

Good Morning Gorgeous - Mary J. Blige

You And Me On The Rock - Brandi Carlile ft. Lucius

Woman - Doja Cat

Bad Habit - Steve Lacy

The Heart Part 5 - Kendrick Lamar

About Damn Time - Lizzo

As It Was - Harry Styles

Album Of The Year

Voyage - ABBA

30 - Adele

Un Verano Sin Ti - Bad Bunny

RENAISSANCE - Beyoncé

Good Morning Gorgeous (Deluxe) - Mary J. Blige

In These Silent Days - Brandi Carlile

Music Of The Spheres - Coldplay

Mr. Morale & The Big Steppers - Kendrick Lamar

Special - Lizzo

Harry's House - Harry Styles

Song Of The Year

abcdefu - GAYLE

About Damn Time - Lizzo

All Too Well (10 Minute Version) (The Short Film) - Taylor Swift

As It Was - Harry Styles

Bad Habit- Steve Lacy

BREAK MY SOUL - Beyoncé

Easy On Me -Adele

GOD DID - DJ Khaled Featuring Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend & Fridayy

The Heart Part 5 - Kendrick Lamar

Just Like That - Bonnie Raitt

Best New Artist

Anitta

Omar Apollo

DOMi & JD Beck

Muni Long

Samara Joy

Latto

Måneskin

Tobe Nwigwe

Molly Tuttle

Wet Leg

¿Cuándo serán los Premios GRAMMYs?

La organización anunció cinco nuevas categorías que se otorgarán en la siguiente entrega de premios.

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, la 65º entrega de los Premios GRAMMYs se llevará a cabo el domingo 5 de febrero del 2023 desde Crypto.com Arena de Los Ángeles. El evento se transmitirá en vivo a través de la señal de CBS Television Network y la plataforma Paramount+ .

