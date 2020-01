GRAMMYS 2020: las canciones de Billie Eilish que te debes saber antes del show

Billie Eilish de 18 años de edad será parte de la celebración de los Grammys 2020, donde interpretará sus mejores éxitos. De igual forma Aerosmith también se unirá a la premiación de la música junto a La leyenda del R&B Charlie Wilson y Run-DMC.

Y si eres fan de la joven estadounidense seguramente ya te sabes todas sus canciones pero si a penas estás en el camino de conocer a esta magnifica cantante aquí te dejaremos sus mejores canciones para que en el gran evento puedas cantar a todo pulmón.

Ocean Eyes

Esta es una canción que compuso su hermano para su banda, pero se la cedió para una canción que le pidió su profesor de clases. Tras la actuación, subieron el sencillo a SoundCloudy sin imaginar lo que iba a ocurrir después.

Bad Guy

Este es el cuarto sencillo de su primer disco de estudio. El mismo día de su estreno en las emisoras se estrenó en su canal de YouTube el videoclip de la misma. Es de las canciones favoritas de su grupo de fans y una de las más conocidas.

Everything I Wanted

Esta canción pertenece a su video más reciente el cual fue dedicado a su hermano con el que ha crecido en su carrera. En el video se observan los dos en un coche andando que se hunde en el fondo del mar pero ellos permanecen juntos haste el final.

Bury a Friend

La canción fue lanzada el 30 de enero de 2019, es el tercer sencillo del álbum de estudio, When We All Fall Asleep, Where Do We Go?. La letra fue escrita por los hermanos O'Connell. Billie y Finneas son una bomba juntos.

Wish you were gay

La pista logró ingresar a los diez primeros puestos de siete países, entre ellos Australia, Bélgica, Eslovaquia, Hungría, Irlanda, Nueva Zelanda y República Checa y alcanzó la posición 31 en los Estados Unidos.

