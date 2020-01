GRAMMYS 2020: Padre de Camila Cabello rompe en llanto y conmueve a todos

First Man fue la canción con la que abrió su performance durante los premios GRAMMYS 2020, Camila Cabello sorprendió con un vestido rosa de cola transparente que combinó a la perfección con la bella y tierna canción que habla del amor padre e hija.

Camila conmovió a los asistentes con este tema ya que fue dedicado a su padre, quien comenzó a llorar al escuchar la angelical voz de su hija en el escenario quien al finalizar se acercó a él y lo abrazó.

Aunque al bajar, la famosa mujer tropezó por un momento con su vestido, el momento pasó desapercibido ante lo emotivo que fue todo. Las cámaras no paraban de enfocar al papá de Camila Cabello quien no paraba de llorar al ver a Camila en un evento tan importante como lo son los GRAMMYS dedicandole y cantandole una canción frente al mundo entero.

Este bello momento le puso la piel chinita a todos los televidentes a quienes seguramente se les escapó una lagrima al contemplar ese único, tierno y hermoso momento padre e hija.

Aquí te dejamos el coro de la canción de Camila Cabello a su padre

"I swear on my heart

That he's a good man

I promise he loves me

He'd never hurt me

You held me so tight

Now someone else can

But you were the first man that really loved me

Now you're on the driveway

Faking a smile

You wish you could tell him he doesn't deserve me

So I had to stop the car and turn around

To tell you you were the first man that really loved me"

En español:

Lo juro por mi corazon

Que es un buen hombre

Prometo que me ama

Nunca me lastimaría

Me abrazaste tan fuerte

Ahora alguien más puede

Pero fuiste el primer hombre que realmente me amaba

Ahora estas en el camino de entrada

Fingiendo una sonrisa

Desearías poder decirle que no me merece

Así que tuve que parar el auto y dar la vuelta

Para decirte que fuiste el primer hombre que realmente me amaba

en unos premios tan importantes como estos camila elegio cantarle a su papa, rendirle homenaje a el, CAMILA CABELLO SOS EL AMOR DE MI VIDA



pic.twitter.com/uE0gMn6dhs — lula (@sunsentcamila) 27 de enero de 2020

Esta canción sin duda alguna queda perfecto en la vida de Camila Cabello ahora que tiene una relación tan formal con Shawn Mendes ya que la canción habla sobre una despedida ya que ha encontrado el amor pero afirma que ha dejado en claro que el primer amor de su vida es su padre.

