GRAMMYS 2020: Lizzo ganadora a “Mejor actuación solista pop”

La despampanante Lizzo fue la ganadora a “Mejor actuación solista pop”, con un espectacular vestido blanco en la Alfombra Roja de los Grammys 2020, sin duda muy merecido el galardón recordando las 8 nominaciones que llevó a los premios, pues el sencillo “Truth Hurts” no por nada es uno de los favoritos en el 2019, abriendo con broche de oro en el espectáculo de los Premios Grammy.

Artistas que fueron nominados a mejor actuación solista pop

Beyoncé regresó con mucha fuerza en los Grammys 2020 y aunque no asistió al evento, la intención que su sencillo “Spirit” tiene mucho significado, sin duda uno de los mejores años de la artista, cuya actuación en el escenario nos recuerda lo grandioso que fue su momento como estrella del medio tiempo del Super Bowl 2016.

La famosa de 18 años que tuvo más de 6 nominaciones en los Grammys 2020 con el sencillo “Bad Guy” es Billie Eilish y no por nada nos presentó un espectáculo inolvidable, cuya peculiar vestimenta hace honor al mensaje que busca transmitir al mundo, pues la ropa no define sólo su personalidad sino es una forma de protestar contra los ‘haters’ que buscaron lastimarla en las redes sociales.

Taylor Swift siendo una de las cantantes que no asistió a los Premios Grammy, nos recuerda porqué es considerada la artista de la década, con una trayectoria impecable de éxitos que la han posicionado como una de las artistas más exitosas de los últimos años, aunque no ganó en la nominación sí nos deleitó con el video musical “You Need To Calm Down” siendo un tributo para la comunidad LGBT, recordando el breve momento de Taylor Swift con Katy Perry en el video musical.

Finalmente, Ariana Grande considerada como una de las favoritas en los Grammys 2020 se llevó 5 nominaciones, tomando en cuenta su presencia en el escenario con el sencillo “7 Rings” y de sus canciones favoritas por sus fanáticos.

Por otra parte, no podemos negar que los Grammy 2020 tuvieron el doble de impacto que en pasadas ediciones, pues la repentina muerte del ex jugador de basquetbol Kobe Bryant puso al mundo de luto, así como varios de los nominados a un Premio Grammy demostraron sus mensajes de solidaridad por el difícil momento que la familia de Kobe está pasando.

