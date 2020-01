GRAMMYS 2020: ARMY enloquecido por ver a BTS ¡Así los apoyaron!

BTS logró llegar a los Premios Grammy 2020 con una increíble trayectoria en el 2029, aunque no fueron nominados sí estarán presentándose en el espectáculo junto con otros artistas, pero no será en solitario ni tampoco con la posibilidad de interpretar lo nuevo de “Map Of The Soul: 7”, por lo que el ARMY está decidido a cambiar esta situación mostrando presencia en redes sociales.

Lo anterior, con gran variedad de hashtags para recordar el talento que tiene BTS, pues el movimiento es grande y se encuentra en tendencia de Twitter, por lo que el 2021 podrá ser una año diferente para los idols, recordando que el simple hecho de formar parte de los Grammys 2020 ya es un logro que ellos celebraron a todo pulmón junto con el ARMY.

El apoyo del ARMY a BTS en los Grammys 2020

Sin duda Twitter se llenó de los hashtags #DoYourThangBT, #BTSMakingHistory, #BangtanDoYourThang y #OnlyForYouBTS, #BTSMadeItHappen, #BTSKeptTheirPROMISE, #BTSareBACK y #SeoulTownRoad, por lo que es probable que el ARMY logre causar impacto para hacer un compendio de lo mejor de los Bangtan Boys, así como la llegada de su momento en el escenario durante los Grammys 2020.

Por otra parte, BTS fue mencionado por el medio El Comercio, sobre estar sentados a lado de Ellen DeGeneres en los Grammys 2020, tomando en cuenta que su presentación junto con Lil Nas X, cantando el remix de "Old Town Road" será el gran momento que podrá disfrutar el ARMY, por lo que no es de sorprender que cada vez sean más las publicaciones de apoyo a los idols.

Te puede interesar: GRAMMYS 2020: La corta participación de BTS molestó al ARMY

De igual forma, otra de las celebridades con las que se encontró BTS en los ensayos fue Ariana Grande, artista que finalmente podrá presentarse como solista en los Grammys 2020 y que tiene más de 5 nominaciones para poder llevarse el galardón, la fotografía enamoró al ARMY, ya que se ve en el rostro de los idols y la cantante estadounidense lo mucho que han trabajado para llegar hasta los Grammy.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana