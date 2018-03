#GOT abril 2019: Presentación de las Casas

Winter is coming

Tres hombres de la Guardia Nocturna cabalgan por la frontera cercana a “El Muro”, después de haber recibido reportes que vieron algunas tribus de wildings. Will unos de los guardabosques, verifica esta información adentrándose en le bosque cuando se encuentra con varios cuerpos desmembrados entre hombres, niños y mujeres congelados tirados en la nieve. Will corre con la noticia a lo que Gared y Sir Waymar Royce junto con él salen a buscar pero antes de que pudiesen corroborar lamasacre, los cuerpos desaparecen, Will investiga el área. De pronto una criatura sale de entre los árboles, se escucha el grito de Royce y una figura de ojos azules avienta una cabeza que cae a los pies de Will.

Winterfell- La Casa de los Stark

En el patio de Winterfell, los hijos varones de Eddard Stark practican tiro con arco, Bran Stark batalla par lanzar, a lo que su hermana Arya Stark intenta el tiro con su propio arco, lanzándolo por encima del hombro de Bran atinando al centro de la diana. La situación se ve interrumpida por la llegada de Sir Rodrick Cassel, Maestro de armas, con el mensaje: “los guardias vieron a un jinete por las montañas, lo capturaron y es un desertor de la Guardia Nocturna”. El Señor Ned Stark pide a sus hijos que ensillen los caballos.

El castigo a los desertores es la muerte. El jinete, Will conoce su destino pero aún así asegura que vio un White Walker. Ned eleva su espada, nombrada Ice, mientras sus hijos observan.

“Nuestra manera es a la antigua. El hombre que sentencia debe alzar la espada”.

Bran pregunta si el desertor realmente vio a un White Walker a lo que Ned asegura que los White Walkers desaparecieron hace miles de años.

En el regreso a Winterfell, en el camino se encuentran una manada de lobeznos huérfanos, se detienen y Jon Snow, el hijo bastardo de Ned, lo convence que es una señal, pues la Casa Stark es representada por un lobo. Cada hijo recibe adopta un lobo cachorro.

La visita de Rey Robert Baratheon

Mientras tanto en King’s Landing, las hermanas silenciosas llevan a cabo el ritual de la muerte de la mano derecha del Rey, Jon Arryn, Sir Jamie Lannister y su hermana gemela la Reina Cersei Baratheon observan.

Cersei preocupada de que Jon Arryn haya compartido un secreto innombrable antes de morir pero Sir Jamie nota que el Rey Robert debe encontrar un reemplazo a la muerte de Jon Arryn cuanto antes.

Llega un mensaje a Winterfell, anunciando la muerte de Jon Arryn, la mano derecha del Rey, y la visita Dell Rey Robert Baratheon. Ned conoce el significado de ese mensaje, el Rey Robert planea pedirle que ocupe ese lugar. La Casa Stark comienza con los preparativos para la llegada. El Rey Robert saluda a su gran amigo con un abrazo e inmediatamente le pide que lo lleve a donde la tumba de Lyanna Stark.

Robert Baratheon nombra a Ned Strak, su mano derecha

Robert Baratheon: “Me ayudaste a ganar el Trono de hierro, ahora ayúdame a mantenerlo. Tengo un hijo y tu una hija, uniremos nuestras casas”.

“Nunca olvides quien eres, ya que el resto del mundo no lo hará”- Tyrion Lannister.

En el banquete, la Reina Cercei comenta con Lady Catelyn Stark que su hija Sansa Stark se adaptaría fácilmente con la nobleza de la capital.

Por otro lado a Jon Snow lo sentaron lejos de los reyes para no ofenderlos con un la presencia de un bastardo. Jon Snow sale del salón para platicar con su tío Benjen Stark, un jinete de la Guardia Nocturna, y le ruega que lo lleve con él para convertirse en uno de ellos.

Benjen sabe que Jon es muy joven y él no podría tomar esa decisión.

Tyrion se acerca a Jon Snow luego que Benjen se retira, preguntando “¿Tú eres el bastardo de Ned Stark? Jon se ofende. Y le aconseja que siempre recuerde quien es y así nunca podrá sentirse ofendido. “Todos los enanos somos bastardos antes los ojos de nuestros padres”.

Una boda Dothraki

En el lejano sureste de Winterfell, en el continente de Essos cruzando el mar angosto, un joven de cabello platinado, Viserys Targaryen, prepara a su hermana para conocer a su posible marido. El último heredero de su familia, pues Robert Baratheon terminó con ese linaje cuando usurpó el trono de hierro. Viserys espera casar a su hermana con un líder Dothraki, de nombre Khal Drogo, para asegurar que el ejército Dothraki lo ayude a recuperar su poder en Westeros.

Una boda se celebra y como regalo de bodas Daenarys recibe un cofre con huevos de dragón y un caballero exiliado de Westeros, Sir Jorah Mormont le obsequia unos libros de historia sobre su país.

