G-Eazy y Demi Lovato enfrentan sus titulares más desgarradores

En La Verdad Noticias te hemos platicado en varias ocasiones de los problemas de adicciones que ha tenido Lovato a lo largo de su vida, y ahora G-Eazy y Demi Lovato quieren hacerle frente a sus problemas.

El video musical dirigido por Daniel CZ captura por primera vez a G-Eazy y Demi Lovato cara a cara con los titulares que han aparecido a lo largo de los años.

Desde la sobredosis de heroína de Lovato en 2018, a la cual sus padres reaccionaron muy impactados, hasta el arresto de G-Eazy en 2018 por cargos de asalto, posesión de drogas y resistiendo el arresto en un club sueco, que aparecen en los espejos frente a los artistas.

G-Eazy fue noticia esta semana después de que fue arrestado y acusado el lunes por presuntamente agredir a dos hombres fuera de un hotel de Nueva York, pero luego fue liberado

El MC de "No Limit" continúa viendo sus titulares en la televisión en su habitación desordenada, de pie en desorden mientras rapea sombríamente,

"He estado luchando contra mis demonios, pero no están luchando limpio / Pero sigo diciendo que 'Todo está bien , Lo juro '/ Completamente solo en un espacio oscuro, no hay luz allí / Lo que está jodido es que, de hecho, podría gustarme allí ".