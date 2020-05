G-Eazy: ¿Quién es el rapero que le bajó la novia a Cara Delevingne? ¡Escándalo!

G-Eazy parece estar disfrutando de una nueva compañía en estos días después de que Ashley Benson fuera fotografiada saliendo con el rapero la semana pasada, lo que despertó rumores de un nuevo romance solo semanas después de que la estrella de los Spring Breakers, se separó de la supermodelo Cara Delevingne después de una relación de dos años.

Las fuentes han afirmado que G-Eazy, cuyo nombre real Gerald Gillum, y Ashley Benson están disfrutando de una "aventura" en este momento, pero ninguno de los dos ha hablado sobre su relación.

Mientras tanto, Cara Delevingne ha pedido a los fans que dejen de enviar "odio" a su antiguo amor por aparentemente seguir adelante, declarando: "No sabes la verdad, solo ella y yo".

Si G-Eazy y Ashley Benson son pareja, ella no sería la primera celebridad en la que el rapero haya puesto su mira, y que para sorpresa de muchos logró romper la muy estable relación de la actriz con la modelo, Cara Delevingne.

El historial amoroso de G-Eazy comienza con Halsey

Antes de bajarle la novia a Cara Delevingne, el rapero G-Eazy había tenido en su historial amoroso a artistas de la música como Halsey, con quien comenzó a salir en 2017.

G-Eazy y Halsey tuvieron una relación de un año y acudieron juntos a varias alfombras rojas, pero la intérprete anunció en las redes sociales que se habían separado.

“G-Eazy y yo nos estamos tomando un tiempo separados. Estoy ansioso por continuar el próximo paso del tiempo dedicándome a mi arte y carrera, y la duración de mi gira. Le deseo lo mejor", escribió.

G-Eazy y Halsey

Dos meses después, G-Eazy y Halsey acudieron juntos a los American Music Awards en 2018, pero poco después de los AMA, terminaron su romance según informó una fuente a Us Weekly en ese momento: "Parece que no pueden superar sus problemas anteriores".

G-Eazy fue acusado de engañar a Halsey y ella insinuado lo mismo en los meses posteriores a la ruptura. Durante una entrevista con Rolling Stone, Halsey afirmó que estaba "siendo engañada frente al mundo entero, como, mil millones de veces".

En su colaboración con Post Malone, Die For Me, parecía haber hecho referencia al 'engaño', cantando: 'Tranquilízate, lo explicaré, es bastante simple / Di la vuelta, descubrí que debería seguir mi intestino / Ya no toco, revisé tu teléfono / Y llamé a las chicas en tus DMs y las llevé a todas a casa".

En uno de sus conciertos en Miami, una persona comenzó a cantar el nombre de G-Eazy, Halsey respondió:" Si dices G-Eazy una vez más, te echaré de este edificio. ‘Te patearé, pruébame [...] No vas a faltarme el respeto de esa manera en mi propio show ". Así que no fue exactamente la ruptura más amigable.

G-Eazy conquista a Lana del Rey

En 2017 antes de conocer a Halsey, G-Eazy salió brevemente con Lana Del Rey, con quien fue vinculado por primera vez en Coachella en abril de 2017, donde testigos presenciales los vieron besándose en el festival de música.

Una fuente dijo en ese momento: ‘Estuvieron juntos durante todo el fin de semana. Apenas se separaron uno del otro y parecían muy cariñosos. Se besaban y susurraban en los oídos del otro".

G-eazy y Lana del Rey

Pero no iba a durar ya que los músicos se habían separado en septiembre después de cinco meses de citas juntos.

G-Eazy cruza el camino de Cara Delevingne

G-Eazy entabló un romance con la modelo de Victoria Secret, Yasmin Wijnaldum, compañera de Delevingne, esto a principios de 2019 y su relación parecía fortalecerse hasta septiembre de ese año.

Ese mes, asistieron a la fiesta posterior al desfile de moda Savage x Fenty de Rihanna, a la que también asistió su ex Halsey por coincidencia. Todo parecía ir bien con Yasmin, pero se cree que se separaron poco después.

El último romance conocido de G-Eazy antes de Ashley Benson, ahora ex- pareja de Cara Delevingne, fue Megan Thee Stallion. En febrero, el rapero de “No Limit” compartió un video bastante acogedor de sí mismo acurrucado junto a Megan en un sofá mientras la besaba repetidamente en la cara.

Creo que después de este vídeo de @G_Eazy y @theestallion tenemos que regrabar el capítulo del miércoles ������‍♂️����‍♀️ pic.twitter.com/h4jHlLcu7y — GRINDIN’ (@WhatsGrindin) February 3, 2020

El famoso video de G-Eazy y Megan Thee Stallion casi rompió Internet y, francamente, sigue siendo un gran signo de interrogación.

Estamos hablando de piernas envueltas unas con otras y todo. No es el comportamiento típico de los amigos, por lo que los fanáticos comenzaron a especular que estaban saliendo en secreto.