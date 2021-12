Futuro de Christian Nodal y Belinda estaría en riesgo, augura Mhoni Vidente

Belinda y Christian Nodal se convirtieron en la pareja favorita del 2021 tras anunciar su compromiso, sin embargo, el futuro no estaría del lado de los “nodeli” para el año que está por iniciar, al menos así lo dio a conocer la famosa Mhoni Vidente en sus más recientes predicciones.

Al afirmar que el intérprete de ‘Botella tras botella’ está “completamente enamoradísimo” de la Beli, la pitonisa señaló que algo le perturba al cantante en su relación, situación que podría no terminar muy bien para los famosos.

Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, en días reciente, se hizo viral un video en donde Nodal le pega un manotazo a la cantante, y pese a que aparentemente todo se trataba de una broma, la pareja se vio envuelta en gran escándalo, por lo que algunos internautas señalaron al cantante por celar a Belinda.

Mhoni Vidente habla del futuro de Nodal y Belinda

La relación de los nodeli estaría en riesgo.

La pitonisa cubana señaló que desde el inicio de su relación, las críticas no han parado en contra de la intérprete de ‘Sapito’ a quienes los fans del cantante la señalan como responsable de echar abajo la carrera del joven intérprete.

En este sentido, la vidente afirmó: “Qué mucha gente había dicho que Belinda nada más le había traído mala suerte a Nodal en cuestiones de trabajo, en cuestiones de la familia por que Nodal se anda peleando mucho con el papá en cuestiones laborales y que Nodal ya no sabe qué hacer, si terminar a Belinda o seguir”.

En mayo pasado, los nodeli anunciaron su compromiso, sin embargo, según los pronósticos de la vidente la pareja podría no llegar al altar pues, afirmó que el cantante ya no cuenta con los mismos ingresos de antes, lo que derivaría en problemas entre ellos.

“A lo mejor Nodal todavía ha de tener, (dinero), pero ya no tiene los ingresos que tenía antes, no tiene los conciertos, lo tiene muy vetado completamente la disquera, no puede utilizar ni sus nombres, ni sus discos”, señaló la cubana.

Eso sí, la vidente aclaró que el amor no será el motivo por el cual la pareja podría distanciarse, pues señaló “la carta de los amantes ahí va a seguir, pero no es tanto que le pasó la mala suerte Belinda a Nodal, simplemente, que no era su momento de estar en pareja”.

¿Cuándo se casan Belinda y Christian Nodal?

La pareja se comprometió en mayo pasado.

Hasta el momento Belinda y Christian Nodal no han dado a conocer la fecha oficial de su boda, sin embargo, esto podría alargarse por tiempo más pues en una entrevista reciente, el cantante reveló el por qué no se ha casado con Beli y dijo que su intención es hacer todo lo posible para que la intérprete tengan boda que siempre soñó.

