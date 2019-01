¡Furiosa! Yanet García responde a ataques e insultos con emotivo mensaje

Yanet García responde a ataques e insultos

Usuarios de redes sociales se le fueron a la yugular a la hermosa Yanet García al postear una fotografía con una frase motivadora en ingles, el acto enojó a sus seguidores, quienes le dijeron que se le estaban olvidando las raices mexicanas al escribir en otro idioma.

"Never be afraid to put extreme effort in. If you don’t do your absolute best, then you can’t expect to achieve anything different from what anybody else has done."

"(Nunca tenga miedo de esforzarse al máximo. Si no hace su mejor esfuerzo, entonces no puede esperar lograr algo diferente a lo que cualquier otra persona ha hecho)"

Esa fue la frase que la chica del clima publicó en su cuenta de instagram por la que fue atacada de inmediato.

Pero el día de ayer, Yanet García respondió a los insultos con un pequeño pero emotivo mensaje también escrito en ingles:

iamyanetgarcia: Yes!! I’m the crazy Mexican (Si, soy la loca mexicana)

Esta reacción nos deja en claro que a pesar que la gente arremetió contra la conductora, a ella no le importan las criticas.

Checa los comentarios negativos que le escribieron a Yanet aquí