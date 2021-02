¡Furiosa! Cynthia Rodríguez defiende lo SUYO con Carlos Rivera

Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera han tenido uno de los romances que mayor eco producen en el mundo del espectáculo. Su relación se ha mantenido hermética y todo va viento en popa.

Por este motivo, la conductora se sinceró sobre su noviazgo y reveló aspectos de su vida personal para defender el eterno amor que ambos se tienen con base en el compañerismo y el respeto.

Cynthia Rodríguez defiende lo SUYO con Carlos Rivera

En este sentido, Rodríguez sostuvo una entrevista con Blanca Martínez “La Chicuela” y la conductora del matutino Venga La Alegría confesó que el cantante de “Perdiendo la cabeza” es “el amor de su vida” sin lugar a dudas.

“Un día saliendo con mi mejor amigo me doy cuenta que era la persona ideal para mí”, expresó de manera sumamente amorosa y sincera, lo que refrenda el asombroso vínculo que tienen.

Carlos Rivera respeta su trabajo

Asimismo, Cynthia Rodríguez también subrayó sobre la forma en que se desenvuelve su relación, por lo que dejó en claro que Carlos Rivera respeta su trabajo en todos los sentidos, lo que innegablemente ha fortalecido su noviazgo.

“Lo que más me gustó es que un día me dijo ‘a mí no me gustaría que cuando presentes un proyecto o algo, te digan es la novia de… y nada más. Y no, porque haz hecho muchas cosas, en la música, la conducción y la actuación’. Y yo también quiero que se le reconozca”.

En tanto, se le cuestionó sobre los comentarios que aseguran que no son la pareja perfecta, por lo que la conductora de 36 años de edad fue tajante en este sentido.

“Cuando sabes lo que tienes y tienes una relación cerrada, no vamos a abrir la puerta, sabes lo que tienes y la gente que te ama también lo sabe, con eso basta”, refirió ante la pregunta por parte de “La Chicuela”.

“Se pueden decir muchísimas cosas, pensar muchas cosas y cada persona tiene la libertad de hacerlo, pero cuando tú sabes lo que tienes y tienes algo tan bonito, valioso, que quieres proteger y cuidar, con eso basta. Creo que esa es la razón por la que seguimos tan unidos y que esta relación ha funcionado tan bien, porque eso se queda de la puerta hacia afuera”, finalizó Cynthia Rodríguez.

