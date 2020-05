¡Furiosa! Andrea Legarreta le responde a una fan por atacarla

Durante el confinamiento generado por el Coronavirus, miles de empresas en México han tenido que modificar los horarios y modo de trabajo de sus empleados y una de ellas también ha sido Televisa, ya que los artistas se han dividido para poder llevar a cabo sus tareas diarias.

Andrea respondió a una de sus fans en Instagram

Es por eso que Andrea Legarreta y Galilea Montijo ya no han estado juntas a cuadro sin embargo muchos fans no entendían qué es lo que estaba pasando e incluso comenzaron a atacar y cuestionar a Andrea por no ir al foro y su compañera sí.

"Andrea que tiene a sus hijas grandes no sale de casa", dijo la fan

Esto ocurrió en una de las publicaciones recientes de su cuenta de Instagram. En donde Legarreta se vio obligada a responderle a sus seguidores y explicarles a detalle cómo están trabajando en el programa Hoy.

"El equipo está dividido en dos", aclaró Legarreta

Andrea Legarreta respondió con respeto a su seguidora ya que al ser una figura pública, se enfrenta al cuestionamiento sobre muchas cosas de su vida cotidiana pero gracias a su amplia experiencia en los medios de comunicación ha sabido como responder de manera educada sobre cualquier cosa que le puedan preguntar.