Fuller House hizo una última broma sobre las gemelas Olsen en su temporada final/Foto: Closer Weekly

¿Aún no han superado el desaire? Fuller House no pudo resistirse a dar un último golpe a Mary-Kate Olsen y Ashley Olsen en su última temporada.

En un episodio de la temporada 5 titulado "Something Borrowed", que se lanzó en Netflix el martes 2 de junio, junto con el resto de la segunda mitad de la temporada: DJ (Candace Cameron Bure), Stephanie (Jodie Sweetin) y Kimmy (Andrea Barber) todos buscaban artículos en el ático Tanner para servir como algo prestado en sus bodas.

"Oye, ¿cuánto tiempo vas a mantener la bicicleta de Michelle?" Kimmy preguntó. "Si ella no ha venido por eso ahora, no vendrá". Cuando Barber, de 43 años, entregó la línea, miró directamente a la cámara y sonrió, lo que provocó aplausos y risas de la audiencia.

Pese a que Mary-Kate y Ashley estaban en el momento cumbre de su carrera actoral, tuvieron diversos problemas como la anorexia y las adicciones en la adolescencia, que las llevó a despedirse para siempre de la actuación/Foto: Fotogramas

Las gemelas Olsen, de 33 años, interpretaron a Michelle en Full House durante ocho temporadas desde 1987 hasta 1995. Las antiguas estrellas infantiles se negaron a regresar para el renacimiento de Netflix, a pesar de las apariciones de otros miembros del elenco original, incluidos John Stamos , Bob Saget , Lori Loughlin y Dave Coulier.

Las gemelas Olsen son la burla

Fuller House primero despreció a Mary-Kate y Ashley en la temporada 1. El elenco miró de reojo a la cámara después de mencionar que Michelle estaba "ocupada en Nueva York dirigiendo su imperio de la moda". Kimmy, por su parte, agregó: "A estos precios, no es de extrañar que ya no necesiten actuar más".

Las hermanas dejaron de actuar notablemente para seguir una carrera de diseño de moda de alta gama, creando The Row y Elizabeth and James. El creador de Full House, Jeff Franklin, se abrió en septiembre de 2017 sobre sus intentos fallidos de reclutar a las estrellas It Takes Two.

"He dejado de preguntar, realmente me di por vencido", le dijo a Us Weekly exclusivamente en ese momento. “Pero cuando alguien toca el timbre, las chicas gritan: '¡Siempre está abierto!' en el programa, así es como nos sentimos acerca de las gemelas Olsen. La puerta está abierta."

Mientras tanto, Bure, de 44 años, parecía menos optimista sobre su posible regreso en febrero de 2019. "Lo escuchaste de mí primero: ¡ nunca volverán!" ella reveló a nosotros. “¡Nunca volverán al programa! No quieren estar en el programa. ¡La respuesta es no!”. La quinta y última temporada de Fuller House ahora se transmite en Netflix.